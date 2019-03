Le quitan la corona a Miss Perú tras polémico vídeo

Anyella Grados no es más Miss Perú 2019. En conferencia de prensa, Jessica Newton anunció la decisión de quitarle la corona a la trujillana como sanción por un vídeo filtrado en Facebook que la muestra en estado de ebriedad en Rioja.La directora de la organización Miss Perú anunció que la sucesora de Anyella Grados en el Miss Universo se elegirá en un nuevo certamen. Actualmente, la corona no tiene dueña.Camila Escribens, quien fue elegida primera finalista en el concurso realizado en 2018 y era voceada para ocupar el trono de Grados, tomará su puesto en el Miss Grand Internacional, otro de los certámenes en los que debía representar al Perú.La semana pasada, se filtró en Facebook una grabación de la ganadora del Miss Perú 2019 en estado de ebriedad en su habitación de hotel luego de acudir a una fiesta, no autorizada por la organización, durante una actividad de representación en el Carnaval de Rioja.En dicha salida también participó Yoko Chong, segunda finalista del concurso, quien también fue sancionada.Camila Canicoba, ganadora del Miss Teen 2018 y responsable de la grabación que se filtró en internet, también acudió a la celebración y fue castigada siendo retirada del concurso que ganó.