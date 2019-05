Le reditúa a Morena ser mayoría en Cámara de Diputados

Pese a la política de austeridad implementada en la Cámara de Diputados, de septiembre a febrero pasados la bancada de Morena recibió casi 3.5 millones más que la del PRI cuando ésta fue mayoría.Según el informe de aplicación y destino de recursos económicos asignados por la Cámara, por concepto de subvenciones Morena recibió 194 millones 499 mil pesos en el periodo señalado, mientras que el tricolor obtuvo 191 millones 42 mil pesos de septiembre de 2017 a febrero de 2018, cuando dominaba en San Lázaro.Los recursos que recibieron las ocho bancadas en el primer semestre de esta Legislatura fueron de 478 millones 852 mil 533 pesos, siendo Morena, PRI, PAN y PES las que más dinero obtuvieron.No obstante, respecto a la Legislatura anterior, Acción Nacional y el tricolor sufrieron mermas de 69.86% y 16.42%, respectivamente.Las subvenciones engloban apoyos logísticos a los grupos parlamentarios, percepciones ordinarias, fijas, variables y apoyo a personal de las bancadas.Los que reportaron mayores ingresos, a diferencia del periodo anterior fueron MC, que pasó de 21 millones 971 mil pesos a 33 millones, y el PT, sin bancada antes, pero con 33 millones ahora.El grupo parlamentario de Morena recibió de septiembre de 2018 a febrero de 2019 por concepto de subvenciones casi cuatro millones más de las que tuvo el PRI en el mismo periodo de 2017 a 2018 de la anterior Legislatura en la que fue mayoría, pese a las políticas de austeridad aplicadas en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.De acuerdo con el informe de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados, Morena recibió en los primeros seis meses de esta Legislatura 194 millones 499 mil pesos, teniendo 258 legisladores, mientras que el PRI en el mismo lapso de 2017 y 2018 obtuvo 191 millones 42 mil pesos con 202 diputados.El monto de los recursos recibidos por las ocho bancadas en el primer semestre de la actual Legislatura ascendió a 478 millones 852 mil 533 pesos, siendo Morena, PRI, PAN y PES los que más dinero percibieron para sus actividades legislativas; pese a ello, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional sufrieron mermas de 16.42% y 69.86%, respectivamente, mientras que Encuentro Social incrementó su presupuesto 4.69%.Las subvenciones engloban Apoyos logísticos a los grupos parlamentarios, Percepciones ordinarias, fijas y variables y Apoyo a personal de las bancadas; en ese rubro, Morena recibió 22 millones 775 mil pesos para gratificaciones a su personal.Las bancadas que reportaron mayores ingresos en este periodo, en contraste con la Legislatura pasada, fueron Movimiento Ciudadano, que pasó de 21 millones 971 mil pesos a 33 millones 71 mil pesos; el PT, que no tuvo Grupo Parlamentario de la LXIII Legislatura, en los primeros seis meses de ésta recibió 33 millones 108 mil 500 pesos.La bancada de Morena es también la que, por su número de integrantes (258), ocupa la mayor parte de espacios del recinto legislativo de San Lázaro, y la que cuenta con el mayor parte del mobiliario y equipo de cómputo asignado por la Cámara de Diputados, con seis mil 111 elementos asignados por servicios parlamentarios y dos mil 383 adquiridos por el grupo parlamentario. Sin embargo, Morena asegura no contar con ningún vehículo de la Cámara al servicio de los legisladores.Por su parte el PAN dispone de 31 vehículos, entre automóviles y camionetas, así como tres mil elementos de mobiliario y equipo de cómputo de la Cámara y cinco mil 756 elementos adquiridos por la bancada.El PRI reportó el uso de 17 vehículos, entre estos dos motocicletas Harley Davidson; MC informó de la posesión de tres vehículos propiedad de la bancada y 792 muebles y computadoras del Palacio Legislativo.Entre los pendientes que dejó en el tintero Morena, al concluir el segundo Periodo Ordinario el pasado 30 de abril, fue una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de México, con la cual buscan reducir el gasto de la Cámara de Diputados y transparentar las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios; sin embargo, se encuentra pendiente en comisiones.“Existen diversos canales de difusión de la actividad legislativa, pero ello no implica necesariamente que la población los considere suficientes para estimar que hay transparencia; hoy la ciudadanía demanda mayor transparencia. Un ejemplo de esto es que, según el Inai, en un periodo de un solo año las solicitudes de transparencia se incrementaron 49% en lo que respecta a la Cámara de Diputados”, delinea la propuesta.Ante este panorama, la reforma precisa que la Cámara de Diputados será un Congreso abierto, el cual buscará que su recinto faculte el contacto entre los legisladores y la ciudadanía.