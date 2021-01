Le retiran el respirador a Hannah, la bebé recién nacida de Wendolee

Escuchar Nota

Apenas tiene 12 días de nacida y, hija de, ya experimentó toda clase de preocupantes momentos en los que también fue intervenida de emergencia, intubada y conectada a unpor la infección que presentó a las pocas horas de haber nacido; ahora la pequeña presentó una importante mejoría.La tambiénha compartido con sus seguidores todos los momentos más importantes de su embarazo, por ello muchos de sus fans están al pendiente del desarrollo de esta delicada situación después de que al parecer la bebé no solo aspiró meconio, también desarrolló una infección.Hannah, hija de la cantante y exintegrante deno ha salido deldesde el pasado 7 de enero; sin embargo, en entrevista para “Ventaneando”, Wendolee Ayala compartió que ya le retiraron el ventilador a la pequeña y por el momento solo tiene oxígeno suplementarios para continuar con suLa cosa va mejorando para mi Hannah, cosa que tengo que agradecer, apenas ayer le retiraron el ventilador, estaba intubada y ayer ya por fin se lo quitaron, ahorita tiene oxígeno, se desespera mucho pues es un bebé de diez días, tenemos mucha fe en que nos la llevaremos a casa pronto”, dijo al programa de Azteca.Destacó que su bebé pesó tres kilos, además de que se mostró un tanto sorprendida ya que su embarazo ocurrió en total tranquildad y jamás presentó alertas que pudieran indicar que la pequeña tuviera predisposición a presentar alguna enfermedad como la que en este momento la mantiene hospitalizada.“Todo iba muy bien, todo mi embarazo estuvo perfecto, no tuvimos nunca ningún indicio que nos dijera que había una infección, no tuve fiebre, la niña estaba perfecta, cuando estuvimos en el parto todo indicaba que estaba perfecto. De repente fue cuando a mí me empieza a dar preclamsia, me empieza a dar fiebre, la niña se empieza a poner mal y es cuando me meten a hacerme la cesárea. El problema no tanto fue la duración del parto sino la infección que no captaron a tiempo, será un tema más adelante para abogados”, contó Wendolee Ayala a los medios.