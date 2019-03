Le roba anillo ¡a su ex!

Un hombre de 22 años se metió a la casa de su ex pareja y le robó un anillo de oro, pero lo detuvo la Comisaría de Tlajomulco en el Fraccionamiento Nuevo San Miguel.De acuerdo con policías municipales, cerca de las 10:05 horas de hoy una mujer de 22 años llegó a su casa ubicada en la Calle Begonia, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.La joven escuchó ruidos en su domicilio y se asustó porque aunque sus padres también viven ahí, se suponía no había nadie en casa y para no arriesgarse a entrar sola, le llamó a la Policía.Elementos de Tlajomulco llegaron y con el permiso de la joven entraron a la vivienda.Los oficiales encontraron a un joven de 20 años dentro de la casa y lo detuvieron.Se trata de Sergio Osvaldo "N", quien resultó ser la ex pareja de la joven. Los gendarmes le hicieron una revisión y le encontraron un anillo de oro con una piedra preciosa en el bolsillo derecho del pantalón.Como la joven de 22 años dijo que el anillo era suyo, Sergio Osvaldo fue detenido por los uniformados quienes lo llevaron ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado.El fiscal tendrá que revisar las pruebas e iniciar una carpeta de investigación por el caso, si encuentra los elementos necesarios podría acusar a Sergio Osvaldo por allanamiento y robo.