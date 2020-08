Le hackean tarjeta a saltillense y se despachan con la cuchara grande

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mediante un hackeo a distancia, una saltillense cuentahabiente de Banorte fue víctima de una estafa de 86 mil pesos que fueron gastados de su tarjeta de crédito en tiendas exclusivas de diversas ciudades.



El pasado 5 de junio, María de Jesús Flores Torres, recibió en su celular las notificaciones de cargos a su tarjeta de crédito, el de mayor valor fue uno en Farfetch, una exclusiva tienda de ropa y calzado de diseñador en la Ciudad de México, ahí el robo fue de 30 mil 440 pesos.



Otro de los cargos que realizaron a la tarjeta fue por 27 mil 950 pesos en una empresa llamada BP en la ciudad de Guadalajara.



Todos los pagos fueron denunciados por María de Jesús, pero el banco no detuvo ni bloqueó las compras.



En la Ciudad de México realizaron una tercera compra de importante valor, fue en Sephora, una tienda de maquillaje exclusivo donde compraron artículos por 9 mil 949 pesos.



Otro par de compras fueron de 8 mil pesos cada una, la primera en Rev X AB y otra en Scarborough, todas los pagos anteriores se realizaron entre el día 5 y 9 de junio en diferentes ciudades del país, lo que es irregular pero a pesar de eso y la insistencia de la cuentahabiente, el banco siguió sin rechazar las compras.







Las compras continuaron en Todito Cash y en la sucursal que Innvictus tiene en San Pedro Garza García, una de las más exclusivas en Mexico, en total, en ambas fueron más de 6 mil pesos.



Hasta el momento, María de Jesús Flores no ha logrado que el banco se responsabilice por no bloquear a tiempo las compras que reportó, además que durante el primer mes de haber obtenido sin su consentimiento el crédito por 86 mil pesos, aumentó la deuda a 93 mil pesos por los intereses.



La deuda continuará creciendo cada mes si la Condusef no interviene a favor de la afectada quien tiene folió del denuncia interpuesta ante Banorte y la Comisión encargada de defender a los usuarios bancarios.