Le roban auto en un área del centro en EP

La policía registró el robo de un auto que un residente de esta ciudad sufrió la mañana de este miércoles en un área céntrica cerca de la casa de corte.Es una unidad Ford Focus 2007, color verde que el demandante dijo haber estacionado por espacio de media hora mientras que acudía a hacer algunas diligencias personales.Señaló a la autoridad que inclusive lo dejó cerrado, depositó dinero al parquímetro y entró a una oficina para atender sus asuntos.Al salir se dio cuenta que no estaba y decidió pedir apoyo de la policía.Lo extraño fue que las llaves las tiene consigo y no hay rastro de que la grua lo haya remolcado, lo que corroboró con ayuda de la policía.El vehículo tiene placas de Minnesota y aunque se giraron sus características a las patrullas en turno, no fue posible su localización.