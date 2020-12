Le roban pick up y la cruzan a PN

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Delincuentes que robaron un vehículo del estacionamiento de la tienda Walmart, pudieron cruzar a Piedras Negras y hasta ahora, la pick up no ha sido recuperada.



En su reporte, el afectado señala que mientras estaba en la tienda, alrededor de 30 minutos después al intentar retirarse, la unidad color verde ya no estaba donde la había dejado.



Lamentablemente los delincuentes pudieron entrar y encontrar las llaves debajo del asiento, la encendieron y se la llevaron.



Al respecto, la policía ha exhortado a la comunidad a que tengan precauciones al dejar sus autos en algún centro comercial, bloquearlos es lo más común, y no dejar las llaves al interior.