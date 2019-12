LeBron James es nombrado como el deportista de la década

y se convirtió en campeón; regresó a su amado noreste depara después trasladarse a Los Ángeles con los Lakers, los cuales le plantean un nuevo desafío.consecutivas. Ningún jugador de la liga ganó más partidos ni fue nombrado tantas veces el MVP en los últimos 10 años.con la mujer que ha sido su pareja desde la secundaria.No, eso no es todo. Eso fue apenas lo más relevante. Hubo mucho más, al tiempo que el llamadoRey pasó la última década dominando al resto y sin indicios de bajar el ritmo.James es el Hombreuna designación que lleva su nombre a una lista que incluye aFue el ganador indiscutido de una votación de reporteros y editores deportivos de la AP, superando con facilidad al segundo lugar Tom Brady, quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra.“Uno agrega otros 10 años de aprendizaje y adversidad, obstáculos, grandiosos, buenos, malos y cualquier persona inteligente que quiera crecer aprenderá de todas esas experiencias”, declaró James,a la AP. “Hace una década apenas cumplía 25 años. Estoy a punto de cumplir 35 y simplemente me encuentro en una mejor (situación) en mi vida y tengo una mejor idea lo que quiero conquistar en la vida”.El velocista jamaiquino Usain Bolt fue el tercero en la lista por dominar las pistas en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, el superastro argentino de fútbol Lionel Messi fue cuarto y Michael Phelps, el nadador estadounidense que se retiró como el máximo medallista olímpico con 28 preseas, fue quinto.James fue anunciado como el Hombre Deportista de la Década el domingo, un día después que la tenista Serena Williams fuera elegida la Mujer Deportista de la Década de la AP. En su decimo séptima temporada, la nueva estrella de los Lakers se enfila a liderar la liga en asistencias por primera vez al tiempo que permanece entre los máximos anotadores de la NBA.Incluyendo los Playoffs, nadie en la. Inició la década como el número 124 en la lista de anotadores de la liga de todos los tiempos. Ahora está cerca de rebasar a Kobe Bryant en el tercer lugar. Karl Malone, el número dos, y Kareem Abdul-Jabbar, en la cima de la lista, están al alcance.“Hubo muchos momentos en esta década que podrían ser considerados el mejor, ganar los dos campeonatos con Miami, alzar un título en Cleveland, el bloque en persecución (que realizó a Andre Iguodala en el séptimo partido de la final de la NBA en 2016”, afirmó James. “¿Pero el mejor momento? Definitivamente casarme con Savannah. Eso sería el número uno”.James y su pareja por mucho tiempo Savannah Brinson contrajeron matrimonio hace seis años. De antemano tenían dos hijos -que ahora ya son muy buenos basquetbolistas- y agregaron una hija en 2014.LeBron no sabe por cuánto tiempo más jugará. Lamenta no compartir tiempo suficiente con sus hijos. Su escuela I Promise que abrió sus puertas en 2018 en su natal Akron, Ohio, se ha convertido en una historia inmediata de éxito, y desea ver esa iniciativa seguir creciendo.Algunos lo adoran, otros lo odian. A él no le importa mucho.“Cuando uno cree en sus decisiones o cree en uno mismo, entonces no importa lo que otros digan o piensen de uno”, sostuvo James. “Y si uno permite que eso lo detenga o impida que cumpa su misión, entonces uno no va a ninguna parte”.Y en la década de 2010, nada frenó a James.