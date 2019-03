Lebron James se quedó sin playoffs

Ni el fanático más pesimista de Los Ángeles Lakers pensaba que la temporada de la NBA iba a terminar tan temprano. Menos aún cuando se confirmó la llegada de Lebron James, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.Con la derrota ante Brooklyn Nets por 111-106, como local en el Staples Center, el equipo angelino se despidió definitivamente de las esperanzas de volver a jugar los playoffs.La última vez de los Lakers en la postemporada fue en la campaña 2012/2013, cuando cayeron en la primera ronda ante los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili, equipo que cayó en una recordada final ante los Miami Heat de Lebron James y Dwyane Wade.Con récord de 31 victorias y 41 derrotas, a Los Ángeles todavía le restan por disputar 10 partidos de la fase regular de la NBA, pero matemáticamente ya no tienen chances de lograr, al menos, clasificar en el octavo y último lugar de la Conferencia del Oeste. Esa posición la ocupan los Spurs, que tienen marca de 42-31.A pesar de la derrota, James terminó el partido con un doble-doble: anotó 25 puntos y tomó 14 rebotes para su equipo. En la visita, el más valioso del juego fue Joe Harris, que terminó con 26 puntos, y otro que tuvo una gran noche fue un ex jugador de la franquicia de California: D'Angelo Russell, base que está atravesando la mejor temporada de su carrera, convirtió 21 puntos y repartió 13 asistencias para los Nets, que si hoy terminase la temporada estaría logrando el pase a los playoffs (marcha en el puesto 7 con 36-34)El desenlace para los Lakers de Lebron en la primera temporada no fue el esperado. Después de su regreso exitoso a Cleveland, la franquicia con la que debutó en la NBA y que la llevó a ganar el único título de su historia en 2016, James sintió que tenía que buscar un nuevo desafío en su carrera. Por eso eligió irse a Los Ángeles, para intentar quedar en la historia de la segunda franquicia con más títulos en la historia de la NBA.La reconstrucción del equipo que tiene a Magic Johnson, una leyenda de los Lakers, como gerente de operaciones, todavía no ve resultados. Después de varios movimientos entre temporadas con traspasos en los que dejó ir del equipo a jugadores con un gran presente, como el mismo Russell a Brooklyn o Julius Randle, figura de los New Orleans Pelicans, el ex base del equipo que ganó cinco campeonatos en la década del 80 deberá ver los pasos a seguir.Después de ocho temporadas consecutivas en las que Lebron James jugó las finales de la NBA, las de esta campaña las verá por TV. Ni siquiera jugará la postemporada, algo que no pasaba desde la 2004/2005, cuando casi el 96 por ciento de los jugadores actuales de la liga todavía no habían llegado a la meca del básquet mundial.