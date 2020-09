Leche materna no transmite covid-19: UNAM

Escuchar Nota

#BoletínUNAM En la leche materna no se ha detectado el virus SARS-CoV-2, causante de la #COVID19, por lo que la lactancia no debe ser interrumpida: #ExpertaUNAM > https://t.co/YjJmoR9g5t#SigueCuidándote pic.twitter.com/yAHbTOGcph — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2020

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó quecon el coronavirus SARS-Cov-2, que provoca la enfermedad covid-19, puesaunque sí es necesario seguir medidas de seguridad como uso de cubrebocas, lavado de manos y pecho, desinfección del área y evitar el contacto del bebé con personas ajenas", afirmó María de los Ángeles Torres Lagunas, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO).para detectar sintomatologías como fiebre, dificultad respiratoria, cambio en los signos vitales o en la saturación de oxígeno, y si ya ocurrió el nacimiento, el cuidado es para ambos.y orientar a la madre para que extraiga la leche, que será almacenada para alimentar a su hijo. Este proceso debe hacerse con mucha precaución y con todas las medidas de seguridad”, remarcó.Al participar en el programa La UNAM Responde, la directora ejecutiva de la revista Enfermería Universitaria fue clara al precisar:al estornudar, en la nariz, por eso es importante que la madre use cubrebocas, que no hable, que aplique el estornudo de etiqueta.y una vez que amamante, volver a asearse, detalló la responsable del Programa Universitario de Servicio Social Maternidad sin riesgos.Tras destacar que debido a la pandemia no es conveniente que otras personas toquen o besen al bebé, Torres Lagunas recordó que la leche materna es el principal alimento que se puede ofrecer, porque transmite nutrientes,; todo ello contribuye a un mejor desarrollo neurológico y evitará infecciones en el primer año de vida.pues el contacto piel a piel y el calor es fundamental emocionalmente para superar el aislamiento social.