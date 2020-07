Lee libros con colmillo

Escuchar Nota

Sus historias pueblan las mitologías del mundo y no es para menos, porque esos animales han acompañado al ser humano en su camino en la historia.que reúnen historias de valor, fidelidad y amor entre un can y su amo. Lazos inseparables que quedarán para la posteridad, gracias al poder de las palabras o, como escribió el poeta Lord Byron a su perro Boatswain, estos animales son “en vida el más fiel, el primero en saludarte, el más dispuesto a defenderte, cuyo honesto corazón es propiedad de su dueño”.el lector podrá encontrar el trabajo de grandes escritores de la literatura universal escribir largo y tendido historias y proezas de los cánidos.s. Así, entre sus páginas, se haya la misma cuestión: ¿qué es lo que une a los perros y a los humanos? Pero para esa única pregunta hay una multitud de respuestas que van desde el amor vital hasta la necesidad de compañía en un mundo de soledad.Si la compilación de Siruela reunía a varias de las mejores plumas de occidente, la editorial Satori hace lo mismoel autor de culto Yasutaka Tsuisui, el clásico Ryonosuke Akutagawa y Yoko Tawada. Todos ellos exponen diferentes visiones de los animales pero, sobre todo, de la sociedad en la que estos viven., hasta un cruel y violento relato que sirve como metáfora de la decadencia moral de la civilización.por parte de la distribuidora Sexto Piso.Pero es México, también, cuna de autores amantes de las narices frías. Mismos que han aportado sus relatos a Dejar Huella.antología editada por Ediciones Cal y Arena.En esta aparecen nombres como Sergio Pitol, Eusebio Ruvalcaba, Mario Bellatín, María Luisa “La China” Mendoza, Sandra Lorenzano, Ángeles Mastreta y más.De la misma forma que los dos volúmenes de cuentos anteriores,desde historias de cariño en el que un dueño preocupado da vuelta al mundo de los sueños por encontrar a su perro perdido en Sueños Nada Más; hasta la ternura amarga de Dolly, en la que un presidiario encuentra en una pequeña perrita su salida del dolor de la prisión. Aunque también hay relatos de terror, en la que los perros representanPor otra parte las novelas también son terreno fértil para explorar más a fondo, es entrañable relación entre perro y dueño, o ver, desde los ojos del animal, la vida de quien lo cuida,en la que cuenta la historia de Dennis, un sabueso leal que en compañía de su amigo el cuervo Big Turd, deben rescatar a su dueño, Big Jim del apocalipsis en el que viven. Una historia absurda llena de humor negro y diversión.En cambio, la vida dura de los perros callejeros queda retratada. Quien, a través de los ojos de Mr. Bones, muestra las desventuras y sinsabores de un can que perdió a su dueño, un vagabundo, del cual nunca quiso separarse., cuenta en su Los Perros Duros no Bailan (Alfaguara), la historia dolorosa y llena de aventuras de un grupo de canes callejeros en busca de una mejor vida.