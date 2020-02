Lee otras maneras de amar

Escuchar Nota

“Es importante hablar de esto porque es alarmante que se sigue viviendo con esa idea social en la que el otro es una prioridad sobre nosotras. Muchas jóvenes viven con la idea del amor romántico y de princesa de Disney, persiguen esa idealización del sacrificio. Creo que estas narrativas tienen que cambiar urgentemente así como la forma en que nos relacionamos con los otros”, detalló la autora en entrevista con Zócalo.



“Lo que me llevó a escribir El Día que no Fue, fue una pregunta que tiene que ver con el por qué contar una historia de desamor tan brutal que provoca miedo. La respuesta tiene que ver con un descubrimiento que hice, el cual es que cuando uno tiene un miedo profundo, verdadero y feroz hace presentes todos los otros miedos. Es como si este gran y verdadero terror convocara a todos los demás”.

El amor es un sentimiento universal que, sin embargo, muta y varía según la época. No es lo mismo amar ahora que haber amado hace 100 años, o 200 o 500. Los cambios sociales, la transformación del pensamiento humano y los deseos personales son factores que influyen en la percepción de este.Por eso esterecomienda dos libros que abordan, confrontan y exhiben relaciones o nociones que no se adaptan a estas nuevas visiones.El primero de ellos es(Paraíso Perdido, 2019) de Ave Barrera, uno de los libros que más dieron de qué hablar el año pasado en el ámbito nacional. Poseedora de una escritura intimista y vital, Barrera escribió una novela que exige una cosa: poner en el mapa las relaciones de hace 60 años, aquellas en las que la mujer solo era un objeto más en una casa y contraponerla a la relaciones modernas.Ya que el libro relata la relación entredos jóvenes que se conocen por el azar, y entablan una relación que los llevará a conocer los fantasmas que habitan una antigua mansión de la Ciudad de México –herencia de la familia de Zuri–, misma que Min debe restaurar. A lo largo de la historia, que se cuenta como una historia de terror, el lector puede observar esas heridas que la sociedad ha plantado en el cuerpo femenino, escudadas en el amor.Según señaló la autora aen una entrevista previa, escribir Restauración fue una forma de “mantener una discusión y hacer una respuesta a la literatura del medio siglo con la que estamos tan familiarizados, pero que a mí no me dice algo como mujer, lectora o escritora. Ya que sus personajes femeninos son muy romantizados, viven de los clichés y no tienen una profundidad ni un cuerpo real. Para mí se utilizan más como un maniquí y un objeto.La novela de Ave Barrera puede conseguirse en la página Paraisoperdido.com.En cambio,(Alfaguara, 2019) de Sandra Lorenzano, definida por su autora como “una novela de amor y desamor”, puede entenderse como la técnica de reparación japonesa conocida como kintsurokoi, con ella, los objetos rotos se unen con polvo de oro, no ocultando los remiendos sino haciéndolos visibles, mostrando la belleza de sobreponerse al terror acontecido.En ella, el lector conoce la vida de una mujer anónima cuyo rostro y nombre hace que quien la lee se reconozca en ella. Una mujer que, después de terminar la relación con su pareja masculina comienza una nueva con otra mujer, a quien poco a poco le teme.El miedo que se apodera de toda la novela, no es solo personal sino también social, un terror hacia los feminicidios, el desapego a la tierra por medio del exilio, el temor a una sociedad herida, o como apuntó Lorezano en entrevista conA pesar de esa oscuridad que permea en el libro, Lorenzano permite que su personaje se reconstruya desde el amor personal para, así, enfrentarse nuevamente a un mundo en el que sus heridas brillarán con la luz de quien las ha vencido.