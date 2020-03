Legendaria gimnasta Oksana Chusovitina llegará a Tokio a los 46 años

Escuchar Nota

“Creo que depende de los propios atletas. Saben a qué se dirigen, qué necesitan y qué no. Creo que todo depende de ellos y su deseo y conciencia”, comentó.



La gimnastaes una de las referentes de la gimnasia mundial, ya que es la competidora más longeva en la disciplina y tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (2021), aún tiene latente su asistencia., el primero fue en Barcelona 92 con el equipo unificado de la Unión Soviética y luego en Atlanta 96,Desde la justa olímpica estadounidense hasta Río 2016 no ha dejado de participar y ahora en Tokio 2020 (2021) llegará a imponer una marca de ser la atleta en unos Juegos Olímpicos con más edad.Antes del aplazamiento de la cita japonesa,, en donde por la pandemia del COVID-19, porque su objetivo era despedirse en Tokio.En declaraciones al agencia TASS, la competidora expresó que la decisión tomada por el COI al aplazar la cita olímpica, fue la más acertada, ya que “la salud de los atletas y personas es lo más importante. Planeaba retirarme después de los Juegos de Tokio y no voy a cambiar mis planes”.Aunque no se conocer la fecha exacta para la realización de la justa japonesa, la gimnasta asume que tendrá un poco más de tiempo para preparar sus saltos.Chusovitina dijo que cuando surgió la versión de que los Juegos Olímpicos se podrían cancelar, más que preocuparse por ella, lo hizo por los atletas jóvenes que tendrán su debut en Tokio 2020 (2021), ya es el sueño de todos.Sobre las medidas de seguridad implementadas en el mundo por el COVID-19 de permanecer en casa, la atleta comentó que eso ayudará a bajar el indice de la enfermedad, pero los gimnastas deben trabajar los aspectos aprendidos para no bajar su rendimiento en este tiempo.En el caso de Uzbekistán, la gimnasta sostuvo que es similar a lo que se vive en todo el mundo, “hay cuarentena como en todas partes, todo está cerrado, no puedes entrar o salir de la ciudad, los autobuses no funcionan, el metro no funciona, es una cuarentena completa”.Ante esta situación la competidora le ve el lado bueno, ya que, dice en tono de broma, el COI pospuso los Juegos Olímpicos por ella, “pedí posponerlo un poco. Necesito perfeccionar mis saltos. Entonces, pregunté: "No podré prepararme a tiempo, ¿podrían celebrar los Juegos Olímpicos un poco más tarde?".Con información de xeu.com