‘Legionario de Cristo abusó de mí a los 8 años; vivo con daños permanentes’

La actriz Analu Salazar relató las presiones y el hostigamiento que vivió por parte de la comunidad de los Legionarios de Cristo cuando denunció los abusos sexuales perpetrados por sacerdote Fernando Martínez.En entrevista con Azucena Uresti, en Milenio Televisión, la actriz relató los momentos que vivió cuando en 1992 tenía 8 años y llegó a un plantel del Instituto Cumbres, ex Instituto del Caribe, perteneciente a los Legionarios de Cristo en Cancún, Quintana Roo."Yo sufrí un abuso sexual tremendo que hasta ahora lo tengo permanente... Me ha tocado mucho trabajo hablar de eso", dijo la actriz.Sostuvo que cuando llegó a la escuela que dirigió Fernando Martínez "te hacen sentir especial, te embaucan. Tú eres una niña tan inocente que no dimensionas el daño".Afirmó que sus padres le creyeron su denuncia, pero que cuando fueron a hablar con los legionarios le dijeron "tiene que entender que es hombre”.Agregó que "ellos mismos tienen una maquinaria que operan de esta manera".Luego de denunciar, "a mí me decían en el salón: 'no la toquen, ¡qué asco!'. Yo no sé cómo no me aventé de una ventana"."Te puedo asegurar que es un depredador sexual", aseguró Salazar sobre Fernando Martínez.Recalcó que "mi denuncia es genuina" y que "ahorita me siento con la fuerza, pese a que me siento destruida porque en muchos áreas de mi vida siento que me va a volver a pasar"."Yo busco, de entrada un perdón público, que acepten que hay un encubrimiento a Fernando Martínez por parte de Legionarios de Cristo”.