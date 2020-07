Legionarios apoyan investigación por caso de ex sacerdote Fernando Martínez acusado de abuso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La investigación que lleva a cabo el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México sobre la actuación de los superiores de los Legionarios de Cristo implicados en la gestión del caso del ex sacerdote, Fernando Martínez -acusado de abuso sexual contra menores-, es a solicitud de la misma congregación, apoyada por la Nunciatura Apostólica, confirmó la Iglesia en la capital del país.



Este tribunal es un organismo jurídico que atiende causas relacionadas con los bienes tutelados por el derecho de la Iglesia, como es lo que se llama la Palabra de Dios y los sacramentos. Dentro de sus atribuciones investiga los abusos sexuales cometidos por el clero. Está conformado por sacerdotes y laicos licenciados o conocedores del derecho canónico, lo encabeza desde el 2013, el cura Andrés García Jasso, quien también forma parte del equipo interdisciplinario para atender las denuncias de pederastia clerical que llegan a la Arquidiócesis.



El vicario judicial García Jasso será el responsable de la investigación en el caso del ex sacerdote Fernando Martínez, y el informe final lo entregará a la Legión de Cristo, la que en su caso lo podrá hacer público.



La semana pasada, el nuncio apostólico en el país, Franco Coppola, informó a víctimas del ex clérigo que el Tribunal Arquidiocesano de México es el nuevo encargado de llevar a cabo la investigación por posible negligencia en la actuación de legionarios relacionados con este caso. No obstante, indicó que todo lo que se ha comunicado a la Nunciatura sobre el tema no será compartido con el organismo judicial de la Arquidiócesis.



Belén Márquez, víctima del ex sacerdote, expuso que claramente hay integrantes de la Legión que fueron “totalmente incompetentes y negligentes que buscaron la protección de la institución por encima de la seguridad y dignidad de niños inocentes”. Y dijo que esta es una nueva oportunidad para investigar a los encubridores.



La congregación católica informó en noviembre pasado que, tras una investigación realizada por la agencia internacional Praesidium Inc, se comprobó que Martínez abusó de al menos ocho menores de edad a inicios de la década de 1990.