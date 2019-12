Lamentan que informe de Legionarios de Cristo llegue 80 años tarde

“Es una historia de silencio delictivo muy grave por más de medio siglo en el que aparecen los que quedaron involucrados, las autoridades del Vaticano, los gobernantes que tuvieron conocimiento de esto, los mismos Legionarios que no informaron, porque son muchas víctimas de ellos mismos”, argumentó.

“Gracias a Dios no hemos tenido más noticias en nuestra arquidiócesis. Un servidor que además de atender esta situación aquí en Monterrey, como presidente de la Conferencia Episcopal, estoy muy atento a seguir el rumbo claro de los casos que son denunciados como en la nota de un periódico de aquí, el asunto de los padres legionarios”, dijo.

Integrantes de loslamentaron que elal interior de la institución, a decir del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera.De acuerdo con la información, unas 60 acusaciones serían en contra del desaparecido padre, por lo que Cabrera cuestionó que los datos no se entregaran en el año 2006, cuando elretiró su autoridad al religioso mexicano, fundador de la escuela.“Estoy seguro de que las víctimas no están conformes porque”, aseveró.Además de afectar a los menores y a sus familias, consideró que, por lo que apuntó que el informe llega “tarde, incompleto y bajo sospecha” de que no muestre el número real de abusos.También detalló que larecibió recientemente la encomienda de dar seguimiento al caso del sacerdote, acusado de abusar sexualmente de un grupo de niñas en Cancún, Quintana Roo, hace casi treinta años.El pasado 24 de noviembre,señaló que de las seis acusaciones de pederastia contra religiosos en Nuevo León, ninguno “ameritó cárcel”.El líder católico respondió que así como no hay nuevas acusaciones en la comunidad católica de Nuevo León, las autoridades estatalesen el año.Sin precisar detalles afirmó que uno de ellos sí fue expulsado del servicio a pesar de que legalmente no enfrentó consecuencias.Además dijo que hay preocupación y acciones en el Episcopado para prevenir y presentar, ante las autoridades, a los integrantes de la comunidad que sean encontrados culpables de abuso sexual.“Que sepan que hemos estado muy atentos a que estos casos sean atendidos con todo el rigor que marca la Iglesia y la ley civil.”, aseguró.