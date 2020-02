Legionarios de Cristo ofreció pagar por silencio de seminarista

Escuchar Nota

“Ellos siempre tratan de controlar a las víctimas, minimizarlas, difamarlas, acusadas de exagerar las cosas”, dijo Alberto Athié, un exsacerdote mexicano que ha hecho campaña durante más de 20 años en nombre de las víctimas de abuso sexual del clero, incluidas las de los Legionarios.

“Dicen estar cerca de las víctimas y ayudar a sus familias”, comentó Martínez en su casa en Milán. “Mi testimonio es que esto no sucedió”.



La respuesta del cardenal no era la queesperaba, o estaba dispuesta a soportar., orden religiosa manchada por la pederastia, y la mujer llamaba al cardenal Velasio de Paolis –el funcionario del Vaticano designado por el Papa para liderar y limpiar la congregación– para contarle ely transmitirle toda su furia.Los términos eran contundentes: la familia de Martínez(unos 16 mil 300 dólares) por parte de los Legionarios, pero, en el que dijo que un legionario había abusado de él repetidamente cuando tenía 12 años y estudiaba en un seminario de la orden en el norte de Italia.Es decir, le ofrecían dinero por mentir.Le dijo que no debería firmar el acuerdo pero sí. “Los abogados complican las cosas. Incluso las Escrituras dicen que entre cristianos debemos encontrar acuerdos”.La conversación entre la indignada madre y el enviado personal delfue intervenida. La grabación –al igual que la propuesta de acuerdo de seis páginas–, son pruebas clave en un juicio penal que comenzará en marzo en Milán.Los fiscales alegan que los abogados y los legionarios, al ofrecerles dinero para retractarse de un testimonio dado ante las autoridades con la esperanza deLos abogados de los cinco sospechosos declinaron hacer comentarios. La congregación asegura que. Uno de sus portavoces indicó que cuando tuvieron lugar esos hechos, los Legionarios no habían puesto en marcha las políticas y directrices que ahora son obligatorias en toda la orden.De Paolis está hoy más allá de la justicia terrenal: falleció en 2017 y no hay pruebas de si supo o aprobó, antes de ser presentada, la oferta que pretendía comprar el silencio de Martínez. Pero la grabación y los documentos incautados cuando la policía allanó la sede de los Legionarios en Roma, en 2014, muestran queAdemás, las evidencias demuestran que cuando De Paolis se enteró de los crímenes de Reséndiz, en 2011, aprobó una investigación canónica interna pero no denunció al sacerdote ante la policía.Y cuando supo, dos años después, que, el delegado del Papa tampoco lo denunció.Horas después de hablar con Martínez, De Paolis inauguró la asamblea general de los Legionarios de 2014, en la que se dio formalmente por concluido el mandato encargado por el pontífice para reformar y purificar la orden religiosa.Su misión no se había cumplido.En 2010, el Papa Benedicto le había confiado a De Paolis, uno de los abogados canónicos más respetados del Vaticano, dar un giro a los Legionarios después de las revelaciones de que su fundador, el fallecido, había violado a sus seminaristas, era padre de tres hijos y, aparentemente porque la congregación era demasiado grande y demasiado rica. En su lugar, optó por un proceso de reforma y dio a De Paolis todo el poder posible para reconstruir a los Legionarios desde su base y someterlos a un profundo proceso de “purificación” y “renovación”.Pero desde el inicio, De Paolis se negó a tocar a la vieja guardia de Maciel, que permanece en el poder hoy en día;En resumen, no combatió la enquistadade la orden ni su largo historial de esquivar la justicia y desestimar, desacreditar y silenciar a las víctimas. Como resultado, incluso quienes alguna vez fueron partidarios de los Legionarios ahora cuestionan abiertamente una reforma que ya había sido considerada ineficaz por los antiguos críticos de la orden.Últimamente, las víctimas de los Legionarios parecen cada vez más animadas a alzar la voz públicamente para intentar que se haga justicia yy que describen cómo la cultura del secretismo y encubrimiento de los Legionarios se ha mantenido intacta.A esta española de 54 años y madre de tres hijos, radicada desde hace décadas en Italia, le faltan las palabras cuando recuerda el día que recibió la llamada telefónica del psicólogo de su hijo mayor.Era marzo de 2013. El adolescente iba a terapia por consejo de su novia de la secundaria y la mujer pensó que el psicólogo le iba a decir que su hijo había dejado embarazado a la chica.El doctor Gian Piero Guidetti le explicó quede los Legionarios en Gozzano, cerca de la frontera de Italia con Suiza.Guidetti, también sacerdote, les dijo que como médico tenía la obligación de denunciar el crimen a las autoridades.que culminó con la condena de Reséndiz en 2019, confirmada en enero pasado. El legionario, de 43 años, fue condenado en ausencia y se cree que vive enEl curatiene hasta finales de marzo para apelar laante el máximo tribunal de Italia.- El documento que los Legionarios querían que la familia Martínez firmara decía que; que no había tenido contacto con el sacerdote ni por teléfono ni en mensajes de texto, y que sus problemas posteriores se debían al hecho de que dejó el seminario y tenía dificultades para integrarse socialmente en su nueva secundaria pública.- Establecía. Si la familia era llamada a testificar, debían declarar lo indicado en el acuerdo, y negar el abuso.es decir, 30 mil euros.