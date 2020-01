Legionarios retira estado clerical a Fernando Martínez por abusar de menores

"Los Legionarios de Cristo asumirán la responsabilidad de que Fernando Martínez lleve una vida que corresponda a su condición de religioso que ha perdido el estado clerical, y reafirman su determinación de recorrer el camino difícil y exigente de reparación y sanación", afirmó la Iglesia.

El papa decidió que el señor siguiera en las filas de la iglesia después de violar niños! Ahí está la tolerancia cero! https://t.co/HBGxdx0hmm — Analu Salazar (@Ana1uSalazar) January 13, 2020

"Ante el resultado de las investigaciones sobre el caso del P. Martínez, nos provoca profundo dolor el sufrimiento de las víctimas y el escándalo causado. Junto con el P. Martínez pedimos humildemente perdón por sus actos abusivos contra menores de edad y deploramos nuestros errores que han aumentado todavía más el dolor de las víctimas

"Como institución también pedimos perdón al P. Martínez por los abusos que él sufrió y por no haberle ayudado adecuadamente cuando salieron a la luz los abusos que él había cometido", dice el documento.



“No sé cómo no me aventé de una ventana”: Ana Lucía Salazar, víctima

Laretiró su estado clerical al sacerdote Fernando Martínez Suárez, luego de reconocer quede Ciudad de México y Cancún.En un comunicado, explicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable al sacerdote, por lo que le retiró su estado clerical, aunque seguirá formando parte de los Legionarios de Cristo.En un informe del caso publicado, la congregación lamentó y condenó los actos cometidos por el padre Fernando Martínez Suárez, así como que se revictimizara a lo afectados y se cometieran errores en el proceso. "Nos avergüenza que no se aplicaran medidas adecuadas ni suficientes", afirmó."La investigación examinó la actuación de los superiores de la Congregación que en los distintos periodos trataron este caso y pudo constatar la responsabilidad personal delquien fue superior general hasta 2005", añadió.Luego de señalar como culpable a Martínez Suárez, la congregación pidió perdón a las víctimas y al mismo sacerdote acusado por no haberlo ayudado cuando se denunciaron los abusos.La cantante Ana Lucía Salazar exigió una disculpa pública y la reparación del daño a Los Legionarios de Cristo por los abusos sexuales que sufrió por parte del cura Fernando Martínez cuando cursaba el segundo grado de primaria en el entonces Instituto del Caribe, hoy Cumbres, en Cancún, Quintana Roo.La también conductora de radio y televisión reveló que su agresor fue víctima del fundador de esta congregación católica, Marcial Maciel.Llego de Monterrey a Cancún. En ese entonces él es el director del colegio (Fernando Martínez) y te sembraban una veneración por estas personas como si fueran deidades. Yo vengo de otro lugar y es difícil para mí relacionarme, la gente no es tan abierta, y él me dice: ‘Si ellos no te quieren, yo sí’. No es cualquier cosa que el director del colegio te vea con buenos ojos. Te hacen sentir especial, te embaucan, y tú eres una niña tan inocente que no estás dimensionando el daño.Sufrí abuso sexual tremendo que hasta hoy tengo un daño permanente, puedo decir que ha afectado todas las ganas de mi vida y hoy más que nunca lo siento muy presente. La gente cercana a mí sabe mi historia, mi denuncia es genuina. Es un depredador sexual y te puedo decir que sé de al menos siete víctimas más en Cancún.Hablé en 1992, con mis papás y ellos denuncian, señalan, y vienen los altos mandos de Los Legionarios a hablar con mis papás. Ellos tienen una maquinaria para protegerse, por ejemplo, tú le dices a un superior creyendo que te va a atender y no te atiende. Mandan a traer a alguien y viene a hablar con los padres de familia, hablan con mi padre en una junta particular y le dice: ‘Bueno, es que deben de entender que el cura es hombre’, y mi papá le dice: ‘Pero para eso están las mujeres adultas, no las niñas’.