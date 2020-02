‘Legionarios usaban guía espiritual como paso al abuso sexual’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El nuevo director general de los Legionarios de Cristo, John Connor, participó en el encubrimiento de Michael Sullivan en casos de víctimas de acoso, emocional y sexual, confirmó Elena Sada, exconsagrada del Regnum Christi, donde tuvo un puesto de liderazgo durante 20 años, en Estados Unidos.



Sada, autora del libro Blackbird, donde narra su experiencia de dos décadas en la congregación, señaló que los abusos de Michael Sullivan en Estados Unidos podría ser la nueva forma de pederastia, mediante la cual hacen codependientes, emocional y psicológicamente a adolescentes, y cuando cumplen 18 años les piden contacto físico.



En entrevista con Notimex, compartió que tres mujeres denunciarion a Sullivan por acoso emocional, y una de ellas, por sexual: "a las dos las hizo depender emocionalmente de él, por una 'cercanía imprudente', e insinuaciones que más allá de un guía espiritual y confesor".



Sada enfatizó que no hubo contacto físico con menores, pero sí "una cercanía imprudente", por lo que alertó que esto sería la nueva modalidad de abuso de los Legionarios de Cristo.



Mediante el cual, primero los engatusan desde adolescentes, y al cumplir 18 años, ya con dependencia emocial y psicológica, les piden contacto físico, "que es lo que pasó con una de las tres".



La escritora indicó que las familias de dos de las jóvenes se quejaron ante el director local en la ciudad, y el director Territorial, John Connor, quienes aceptaron la queja, y aseguraron a las familias que el sacerdote iría a terapia, para evitar que vuelva a pasar.



Dos años después, el mismo sacerdote, en otra ciudad hizo lo mismo con una muchacha mayor de edad, llegó a pedir el contacto físico tras haberle generado la dependencia emocial y psicológica, como consejero espiritual y confesor.



Empero, la víctima se quejó con los directivos, local y regional, quienes pese a la denuncia, encubrieron al agresor, al señalar que "era la primera vez" y que no tenía ningún antecedente de esa índole.



Elena Sada resaltó que la víctima sintió que "a lo mejor era su culpa"; así hacen pensar a la víctima de uno de los congregados, filosofía que profesaba su fundador, Marcial Maciel: defender la reputación de los Legionarios de Cristo, aunque tengan que pasar por encima de las víctimas.



Sada advirtió que estos casos no son lejanos en el tiempo, cuando más tendrán dos años, lo que significa que "siguen con la misma filosofía macielista".



Por lo anterior, subrayó que le preocupa que el nuevo director de la congregación, John Connor aceptará el cargo, cuando debió rechazarlo porque sabe que fue un encubridor.



Advirtiró que el nuevo liderazgo es un error, porque ya dio cuenta de un mal juicio, en el caso Sullivan.