Legisladores de Morena arremeten contra el INE y Lorenzo Córdova

Legisladores dearremetieron esta tarde en contra dely su presidente,, luego de que este anunció que por ley, no se deben transmitir íntegras lasde prensa del presidente durante las campañas electorales.Si elquiere “callar” al presidente, tendrá que hacerlo también con los otros poderes de la Unión: ely hasta a los ministros de la, advirtió el diputadoPidió distinguir entre propaganda gubernamental, propaganda personalizada y difusión de ideas y opiniones, derecho que está consagrado en el artículo séptimo de la Constitución. También lamentó que el INE, como árbitro electoral, está intentando callar al presidente porque tiene una militancia política.“El INE se ha metido en un lío porque hay una serie de gentes que tiene militancia política, no son servidores públicos: están actuando contra el gobierno. Quieren sumarse a la campaña para callar a López Obrador, que es una tarea política. No es en forma alguna la aplicación de un precepto legal o las funciones del árbitro electoral, ¿qué tiene que ver en la regulación de una libertad como la difusión de las ideas?”.El senadorllamó “cara duras” a sus colegas delporque el expresidente(de dicho instituto político) hizo campaña en contra dey a favor de Felipe Calderón Hinojosa; y sobre el presidente del INE, Lorenzo Córdova, le pidió que si tiene preferencia por la derecha, que renuncie a su cargo.agregó que, “las conferencias matutinas las vamos a defender como un derecho de la ciudadanía al acceso a la información y la rendición de cuentas”.