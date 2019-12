Legisladores huyen de la transparencia; 80% no ha presentado su 3de3

A 15 meses de asumir el cargo como senadores y diputados federales,que integran la LXIV LegislaturaAunque la iniciativa fue impulsada por organizaciones ciudadanas, académicos y antiguos senadores que ahora son funcionarios públicos, la plataforma luce abandonada, ya queDe hecho, de los cuatro mil 273 servidores públicos que deberían dar a conocer su patrimonio, como secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, sólo 986 lo han hecho.En la plataforma 3de3 aparecen los líderes de los senadores de Morena,, y del PAN,; así como los diputados, de MC, y, de Morena, entre otros.Además, en una búsqueda realizada poren el portal Declaranet Plus, plataforma de transparencia de la situación patrimonial de los servidores públicos, que forma parte de las obligaciones de transparencia de la, sólo figuraron senadores que en sexenios pasados fueron funcionarios, como la priistay la panistaImpulsada por organizaciones ciudadanas, académicos y antiguos senadores que ahora son funcionarios públicos, como Zoé Robledo, actual director general del IMSS; Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla; Luis Humberto Fernández Fuentes, actual titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y el ahora coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, la declaración pública conocida como 3de3 está prácticamente abandonada.Además de que 80 de los 128 senadores y 425 de los 500 diputados federales decidieron no hacer pública su situación patrimonial, los 48 senadores y los 75 diputados federales que sí lo hicieron, no han actualizado la información; por eso,Por ejemplo, a pesar de que el año pasado Josefina Vázquez Mota explicó que era incorrecta la información que aparece en su declaración patrimonial pública, de ingresos anuales de siete millones de pesos por actividades privadas, la información sigue sin cambio alguno.De hecho,, como secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales,; es decir, el 77 por ciento de los servidores públicos decidieron dejar en secreto su situación patrimonial.hizo una búsqueda en la plataforma de transparencia de la situación patrimonial de los servidores públicos, que forma parte de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de la Función Pública y únicamente están las y los senadores que fueron funcionarios públicos, en todos los niveles, en los sexenios pasados, pero evidentemente la información consignada se refiere al momento en que fueron parte de un gobierno federal.En ese portal, denominadoestán los priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Vanessa Rubio, Sylvana Beltrones, Beatriz Paredes, Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín, Claudia Ruiz Massieu y Mario Zamora; la panista Josefina Vázquez Mota, los morenistas Bertha Alicia Caraveo, Rubén Rocha Moya y Germán Martínez, así como la verdecologista Alejandra Lagunes.En la plataforma 3de3 se observan los nombres de prácticamente todos los coordinadores parlamentarios del Senado, como Sasil de León, del PES; Ricardo Monreal, de Morena; Mauricio Kuri, del PAN; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Mancera, del PRD; faltan Geovanna Bañuelos, del PT y Manuel Velasco, del Verde.En la, los dos únicos coordinadores parlamentarios que están en la plataforma 3de3 son Mario Delgado, de Morena, y Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano; faltan Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; René Juárez Cisneros, del PRI; Reginaldo Sandoval, del PT; Jorge Arturo Argüelles, del PES; Arturo Escobar, del Verde y Verónica Juárez, del PRD.De los integrantes de las mesas directivas de ambas cámaras, en el caso delestán sólo los vicepresidentes Salomón Jara y Jorge Carlos Ramírez Marín y las secretarias Nancy de la Sierra y Verónica Delgadillo.Faltan la presidenta Mónica Fernández Balboa, la vicepresidenta Guadalupe Murguía; las secretarias Citlalli Hernández, Martha Guerrero, María Guadalupe Saldaña, Verónica Noemí Camino Farjat, Katya Elizabeth Ávila y el secretario Primo Dothé.En cuanto a la, están Laura Rojas, presidenta de la Mesa y Julieta Macías, secretaria; faltan las vicepresidentas Dulce María Sauri, Dolores Padierna; el vicepresidente, Marco Antonio Adame y el resto de las secretarias y secretarios de la Mesa.