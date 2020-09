Legisladores visitan centro de migrantes en EU; dicen es ‘horrendo’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Legisladores demócratas que visitaron este sábado el centro de detención de migrantes del ICE en Irwin, Georgia, donde presuntamente se realizaron esterilizaciones sin consentimiento describieron un panorama "horrendo".



Una ex enfermera del centro denunció recientemente que se habían realizado histerectomías, extracción del útero, no consentidas a migrantes detenidas en ese centro, lo cual desató señalamientos de más cirugías inadecuadas.



"Acabo de estar en las instalaciones. Lo que escuché ahí fue horrible: mujeres llorando, mostrando dibujos en que pedían ser liberadas, contándome historias, enseñándome documentos médicos", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter la legisladora de la Cámara de Representantes Nanette Barragán.



Las mujeres lloraban aquí porque tienen miedo de ser enviadas al mismo lugar y experimentar lo mismo que otras mujeres han enfrentado



La representante Pramila Jayapal había denunciado que se estaban haciendo cirugías "masivas" a las migrantes en el Centro de Detención de Irwin, y junto con otros 170 legisladores exigieron al Departamento de Seguridad Nacional, del cual depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizar una investigación.







Los procedimientos habían sido realizado por un ginecólogo que posteriormente fue inhabilitado para seguir operando en el centro.



Jayapal hablaba de entre 17 a 18 cirugías de esterilización contra las detenidas. Una investigación de la agencia AP recientemente documentó 8 procedimientos, histerectomías entre ellos, que habían sido realizados sin consentimiento.



Barragán denunció que el ICE no les permitió tomar fotografías, grabar conversaciones ni utilizar sus teléfonos celulares al interior de las instalaciones.



Compartió en su cuenta de Twitter un dibujo de una migrante, que mostraba una mano encadenada y pedía su liberación, y varias cartas en español. Una de ellas les reclamaba por tardar tanto en acudir en su ayuda.



"Por qué habéis tardado tanto en venir? Si desde hace tiempo pedimos a gritos "AUXILIO". Ustedes no saben lo que hemos sufrido. Alguien debe pararlo", decía la carta en papel y pluma.



Por su parte, Jimmy Gómez, también representante demócrata, dijo que conversó con mujeres que le dijeron que habían sido sometidas a histerectomías y operaciones sin su aprobación.



"Hablé directamente con mujeres detenidas que denunciaron histerectomías forzadas y tratamientos no consentidos", dijo en su cuenta de Twitter.



Creo lo que escuché de estas mujeres. Simple y llanamente. Algunas de ellas incluso suplicaban que no se obstaculizaran sus casos de deportación.





