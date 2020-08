Leipzig hace historia y echa al Atlético de Madrid de la Champions

Escuchar Nota

La ciudad de, la capital de Portugal fue testigo de cómo eny ahora esos fantasmas volvieron a aparecer pero contra elque también sobre el final hizo el gol con el que los eliminó de lapor marcador dey ese fue su gran pecado porque el portugués es quien suele cargar con la ofensiva y hoy no la tuvo por varios minutos. Quien si tuvo oportunidad de ir de arranque fueLos alemanes no fueron superiores a los Colchoneros, pero, contrario a los ibéricos que por más que buscaron el arco teutón no pudieron capitalizar sus opciones.Ely fue cuandoy entonces su equipo se vio mejor sobre el campo.El portugués se echó el equipo al hombro, ylo que le daba una mayor esperanza a la nación rojiblanca porque eran quienes dominaban el encuentro.Cuando mejor jugaba el Atleti los fantasmas del 2014 llegaron al Estadio José Alvalade y se pusieron la playera del. A cuatro minutos del final el estadounidenseUna vez más el equipo delse queda con las ganas de levantar el trofeo continental y elahora se medirá alque de manera agónica también se clasificaron.