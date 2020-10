Lele Pons impacta en redes sociales con su sexy disfraz

Escuchar Nota

Octubre ha pasado con demasiada velocidad y nos ha dejado con poco tiempo para preparar nuestro disfraz para la noche dea la hora de maquillarse pueden sacar looks demasiado editoriales para una de las noches con más estilo. Pero las fashionistas logran plasmar tendencias de temporada con sus disfraces dando como resultado outfits increíbles.Lele Pons, la cantante e influencer venezolana que siempre tiene looks dignos de replicar, nos dejó sin habla, ya que nos ha dado un pequeño adelanto de lo que puede ser su disfraz para este Halloween.En este carrusel de fotos, nos dimos una idea de lo que puede ser el próximo disfraz de Lele Pons para Halloween, pues aunque el color de las prendas es naranja neón, la vemos posando con una calabaza.Llena de seguridad, además de mostrar una sexy alternativa para este Halloween, Lele Pons nos dejó ver su envidiable figura, además su melena naranja quedó a tono con el bikini y nos recordó que las pelucas no pueden faltar en estos días.Estas fotos no fueron ignoradas por nadie, pues han llegado a los, y los fans de la también modelo no han parado de recalcar