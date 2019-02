Lele Pons lanza su video y tema Bloqueo

La famosa youtuber venezolana Lele Pons, quien hoy lanzó al mercado digital el video y su tema más reciente "Bloqueo", reconoció que en muchas ocasiones la han bloqueado en las redes sociales y en otras tantas ella lo ha hecho con personas que no aportan nada a su vida.En entrevista telefónica con Notimex explicó que esta canción habla de esas relaciones tóxicas que merecen un bloqueo.“El tema habla de las relaciones complicadas y difíciles, de esas que hay que bloquear; claro que es triste que lo bloqueen a uno, pero si es un amor fuerte seguro quita el bloqueo y llama, por lo que el bloquear es sólo un mecanismo”.Destacó que el tema es a dueto con el cantautor de trap, Miguel Ángel Durán júnior, conocido como Fuego, quien propuso un ritmo pegajoso y rítmico. “Me encantó y de verdad es una canción contagiosa, nos encontramos en la producción como hermanos”.La también escritora, bailarina y comediante afirmó que hoy en día la música como lenguaje universal es lo primero que convence a la gente de consumir un ritmo, que una letra profunda.“Los ritmos latinos están conquistando al mundo con ritmos contagiosos y lo vemos cuando hay una canción en otro idioma, no entendemos nada pero nos gusta el ritmo de la música”.Lele Pons indicó que con dos canciones ha probado ya lo fascinante que es el aplauso y apoyo de la gente.“Quiero llegar más lejos y continuar creciendo en mi carrera musical y seguiré luchando para conseguirlo. Lo que me mueve es la pasión por la música, y así como de manera natural entré en el gusto como youtuber, así estoy entrando como cantante en el gusto de la gente”.