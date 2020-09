Lele Pons regresa a la música con una colaboración con Guaynaa

Escuchar Nota

La artista venezolana Lele Pons regresó este viernes a la música con el tema "Se te nota", una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Guaynaa que celebra los encuentros de una noche.La artista, quien se hizo famosa inicialmente en la red social Vine y posteriormente en Instagram, ha publicado en YouTube videos bajo el título "The Secret Life of Lele Pons", en los que habla de su experiencia cuando se enteró de que su papá era gay.También reveló que, entre otras cosas., en la que recibe llamadas de fans que le confiesan situaciones y problemas que no han contado a nadie.La creadora de contenidos multimedia y conductora explicó que, aunque todas estas iniciativas estaban en sus planes, le "emociona" el poder lanzar proyectos durante la pandemia "que hagan a la gente sentirse menos sola".Pons, con 41 millones de seguidores en Instagram, 12,7 millones en TikTok y cerca de 17 millones de suscriptores en YouTube, contó que grabó el video con Guaynaa hace tres semanas en Miami, la ciudad estadounidense del estado de Florida donde creció y pasa hoy en día la mitad de su tiempo.En esos días, la artista también grabó varios videos para TikTok, incluyendo uno para ayudar al cantautor colombiano Sebastián Yatra a lanzar su tema "A dónde van", una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Álvaro Díaz. EFE