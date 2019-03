Lémur de una especie amenazada nace en zoo de Francia

Un sifaca coronado (Propithecus coronatus), de la familia de los lémures, nació a mediados de febrero en el zoológico de Mulhouse, en el este de Francia, un hecho “excepcional” para esta especie amenazada, informó este martes el establecimiento.“Este pequeño sifaca coronado es el tercero de una serie de nacimientos europeos y es el único del que se ocupó inmediatamente su madre”, declaró Benoît Quintard, veterinario y director adjunto del parque zoológico y botánico de Mulhouse.Todavía no se conoce el sexo del animal, al que aún no pusieron nombre. Nació el 12 de febrero y forma parte de los primates amenazados por la agricultura y la deforestación en la isla de Madagascar.“Es tan inusual que las madres se ocupan, evidentemente. Nos contentamos con observarlo desde lejos por el momento, y así no perturbar su crecimiento”, explicó a la AFP Brice Lefaux, director del zoo.“En el medio natural, la población de sifacas coronados cayó en varios miles de individuos. Si no se hace nada, la especie habrá desaparecido en cincuenta años”, agregó.Poppy, la madre, de 6 años, fue apartada de los otros animales para evitar el estrés antes del parto, indicó el establecimiento en un comunicado.Es uno de la “pequeña veintena de individuos” que hay en el mundo capaces de asegurar la reproducción de la especie fuera de su medio natural, precisó.El sifaca coronado vive en Madagascar, en bosques secos y manglares, en la región de Antrema (noroeste). Este lémur arborícola, que pesa entre 3 y 4 kg en edad adulta, es reconocible por su pelaje blanco-béis, su cabeza negra y su torso pelirrojo.Se nutre de hojas, frutos y hierba y puede dar saltos de hasta 10 metros.