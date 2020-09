Lenin desapareció en Chiapas y fue hallado muerto sin órganos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sandra Luz Solís Aguilar, madre de Lenin Eliovet Alejandro Cruz Solís, exige justicia por la muerte de su hijo, de 23 años, quien fue hallado sin vida en una colonia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras ser reportado como desaparecido el 29 de agosto.



La madre del joven indicó que su hijo fue localizado el 2 de septiembre, en un barranco de la colonia Patria Nueva, al nororiente de la capital chiapaneca.



Eliovet Alejandro fue visto por última vez en compañía de dos amigos cuando presuntamente iban a pasear, pero desde ese día los familiares no volvieron a tener contacto con él.



Los familiares se presentaron en la Fiscalía de Chiapas para solicitar su intervención en la búsqueda del joven, por lo que la dependencia emitió una ficha de búsqueda.



Luego de informarle sobre su hallazgo, los familiares se percataron que no tenía algunos órganos vitales, por lo que solicitaron a las autoridades que les brindaran una copia certificada de ello, pero no se las quisieron dar.



Ante esta situación y al considerar que la Fiscalía General de Chiapas pudiera darle carpetazo al caso, la madre del joven marchó el 17 de septiembre para exigir justicia y que la autoridad esclarezca lo sucedido ese día, así como la presentación del o los responsables de la muerte del joven.



Eliovet Alejandro era estudiante de de radiología en una escuela privada y daba servicio social en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad, y en septiembre recibiría sus documentos que lo acreditaba en su licenciatura.



Sus familiares consideran que Lenin Eliovet pudo ser víctima de una banda de traficantes de órganos y que pudieran operar en impunidad en la entidad, por lo que exigieron a las autoridades localizar a los responsables que hasta hoy, ninguno ha sido detenido por estos hechos.



