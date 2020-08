Lenin Pérez propone brindar protección a los periodistas ante la pandemia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El día de hoy, el Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera presentó ante el pleno de la Comisión Permanente dos propuestas legislativas con la finalidad de brindar seguridad a todos los periodistas que desempeñan su labor y nos mantienen informados aún en tiempos de pandemia.



En sus propuestas el legislador señala que el ejercicio de la labor periodística implica un alto y constante riesgo debido a la exposición que tienen con distintos escenarios, además menciona que México es considerado a nivel mundial como uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo.



Indica que pesar de los grandes riesgos a los que se enfrentan los periodistas en nuestro país, éstos tienen que hacer frente a condiciones de trabajo sumamente precarias: los salarios no son los mejores, las condiciones de trabajo son muchas veces extenuantes, la seguridad propia depende únicamente de sí mismos y, en cuestión de seguridad social hay un gran reto por cumplir.



El diputado federal menciona que en nuestro país cerca de 22 mil periodistas no tienen ninguna modalidad de protección social y, sin embargo, son ellos los que tienen que estar presentes ante cualquier noticia que se presenta.



No se diga ya en los casos de violencia derivada del crimen organizado u otros delincuentes, pensemos en el caso actual de protestas estudiantiles, de médicos y otros profesionistas, brotes epidemiológicos en hospitales u otros centros de atención, etc., en los cuales los periodistas van directamente a cubrir la noticia sin más protección que un simple cubre boca, la cámara y el micrófono”.



En ese sentido, considera que los periodistas colocan en riesgo su vida y la de sus familias en pos de cubrir día con día la información que permita a todos nosotros conocer la evolución de la enfermedad, así como mantenernos informados sobre las acciones que toma el gobierno para atender la emergencia.



Por ello, hace un exhorto titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los titulares de los ejecutivos de las Entidades Federativas a que implementan las medidas que permitan garantizar la integridad de los periodistas que cubren la información derivada de la emergencia sanitaria por Covid-19, así como para que se realice y se vigile la inmediata inscripción al seguro social de quienes ejercen la labor del periodismo.



Además, propone reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para establecer que en caso de riesgos sanitarios o cualquier otra situación semejante que pueda colocar en riesgo al periodista o al defensor, las autoridades deberán proporcionar gratuitamente los equipos y demás instrumentos de protección que permitan minimizar en el mayor grado posible la exposición al riesgo sanitario.