Lenin Pérez respalda la eliminación del fuero presidencial

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El día de ayer se llevó a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados, la discusión y votación de la iniciativa que el presidente de la República al Congreso con la finalidad de eliminar el fuero presidencial. Dicha iniciativa propone reformas a la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por hechos de corrupción, por delitos electorales y por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier otro ciudadano.



El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera se pronunció a favor de la propuesta y expresó que todos los funcionarios deben responder por sus acciones, sin importar el cargo que ocupen. Durante su intervención en tribuna recordó que el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) ha sido impulsor de la eliminación de fuero a alcaldes y a diputados locales en la entidad, reafirmando su compromiso con la eliminación de privilegios para los funcionarios públicos.



Aplaudió el avance que con esta reforma se está teniendo durante este momento tan difícil que vive el país ante una crisis grave de corrupción y escándalos que prevalecen y que tanto daño hacen al pueblo de México. Declaró que es necesaria la eliminación del fuero en todos los cargos para que, como lo dijo el presidente Andrés Manuel, no existan privilegios.



En ese sentido, externó que la propuesta puede ser perfectible y propuso; que la eliminación del fuero no sólo sea aplicable para el presidente, sino para toda la administración pública federal; sugirió especificar que, de ninguna manera los funcionarios dispondrán de fuero, alguna prerrogativa o inmunidad que imposibilite o interfiera todo procedimiento judicial en contra de ellos, incluyendo a los delitos de naturaleza penal; además, propuso que sea el poder judicial quien se encargue de llevar al cabo el proceso de enjuiciamiento de todo aquel que cometa un delito y enfrente su juicio como cualquier otro ciudadano.



Sus planteamientos no fueron respaldados por la mayoría de los diputados y se aprobó el dictamen en los términos propuestos por la Comisión, sin embargo, reiteró que esto es un avance muy importante para acabar con los privilegios y abusos que tanto daño han hecho a este país.