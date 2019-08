León busca asociarse con Sevilla para comprar a JJ Macías

La directiva deltrabaja en conjunto con elpara tratar de hacerse de la carta del delantero juvenil, José Juan Macías , la cual esta tasada por las, equipo al que pertenece en 15 millones de dólares.Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el cuadro mexicano intenta dividir el costo del jugador, que en lo que va del 2019 suma 15 anotaciones en la Liga MX, lo que lo pone solo por debajo decomo los atacantes nacionales más productivos.La intención es que cada club pague la mitad del costo por Macías y emigre al futbol español para el siguiente año futbolístico, dejando el 20 por ciento del porcentaje de la carta para el cuadro esmeralda, en caso de una venta futura.Durante la pasada Reunión del, Andrés Fassi Jürgens Vicepresidente Deportivo de Grupo Pachuca, consideró elevado el precio por la carta de Macías, asegurando que valdría 15 millones de dólares solo si tuviera dos o tres temporadas sumando 20 goles durante el año futbolístico.“Un jugador del mercado local, para que tenga ese valor, tiene que anotar 20 goles al año. Mientras tanto, el valor tendría que ser menor”, señaló.La directiva del Rebaño Sagrado no tardó en responder, pues un día más tarde, en voz de Mariano Varela, Director Deportivo, aseguraron que no habría ningún tipo de consideración económica, por lo que o pagan lo acordado o regresaría a Chivas culminando el Apertura 2019.“Si lo quieren que lo compren, vale 15 millones, si no en seis meses regresa a Chivas”, manifestó.