León es el nuevo líder de la Liga MX

De un solo zarpazo, los Panzas Verdes del León vencieron a domicilio a los Lobos BUAP por la mínima diferencia de 1 gol a 0, ello al disputarse la Jornada 10 del Clausura 2019 en la cancha del estadio Universitario, que fue testigo de la debacle de los dirigidos por Juan Francisco Palencia, que con dicho revés aplazaron un poco más su salvación definitiva en el máximo circuito.Desde el comienzo, la fiera del Bajío trató de amedrentar a los locales con arribos de peligro, como el que apenas al minuto 2 de tiempo corrido surgió de los botines de Vinicio Angulo, que con potente disparo la mandó por encima del arco defendido por el cancerbero universitario, Antonio Rodríguez.Lobos no tardó mucho en reaccionar, ya que al 6 respondió por medio de Bryan Rabello, que a servicio de Mauro Lainez, sacó un remate flojo hacia el portero rival, que agradeció la falta de potencia en los disparos contrarios, ya que instantes después, en una acción muy similar, Michaell Chirinos conectó la esférica también sin fuerza, lo que dio vida a los melenudos.No obstante, los de la BUAP continuaron sus embates aunque sin éxito alguno, siendo el propio Chirinos y Mauro Lainez quienes pisaron el área rival sin fortuna, lo que generó la respuesta de los visitantes, que al 21, probaron la destreza del portero Rodríguez, que tuvo a bien atajar el trallazo cortesía de Joel Campbell, que así alertó de las intenciones del conjunto esmeralda.Tras dos fallas continuas en acción ofensiva de Lobos, las que ni Michael Orozco, ni Javier "El Maza" Rodríguez lograron cuajar, al 26 en la escena apareció el ex seleccionado nacional mexicano, Luis "El Chapo" Montes, que a centro por derecha, se levantó para rematar cruzado de cabeza y así consiguió el 0-1 que para los de la Angelópolis fue lapidario a pesar de que el reloj aún no les jugaba en contra.Poco después del golpe recibido, Lobos parecía encontrar la luz, cuando en un tiro de esquina por izquierda, "El Maza" Rodríguez mandó el esférico a la zona tejida, sin embargo cometió una infracción en su remate que anuló la acción por parte del silbante central, que dejó con las ganas de festejo a la poca afición que se dio cita en el estadio Universitario.Lejos de equilibrar la balanza, Lobos permitió que León hiciera suyo el encuentro, asegurando así el tanteador hasta la conclusión de la primera mitad, que más que ayudar a los locales, renovó fuerzas para la causa visitante, que apenas reiniciadas las hostilidades, trataron de incrementar su cuota, siendo Antonio Rodríguez de la BUAP quien se los impidió al tener una gran actuación en términos generales.Luego de dos intervenciones del guardameta, en las que robó el gol al "Chapo" Montes, León celebraría en vano la diana de Joel Campbell, la que 55 fue anulada por el nazareno, que al consultar el VAR, corroboró que el gol había ingresado de manera ilegal a las redes, dejando sin movimiento alguno el tanteador pese al malestar e inconformidad de los jugadores verdes.Con el ingreso de Yago Da Silva, los licántropos lucieron un poco mejor en sus series ofensivas, que si bien lograron culminar, la falta de dirección y en ocasiones de contundencia, combinados con la imbatibilidad del portero, Rodolfo Cota, dejó todo sin mayores emociones, salvo las que el mismo Antonio Rodríguez generó con sus repetidas atajadas, las que sellaron por anticipado el 1 por 0 a favor del León que con ello postergó, al menos una semana más, la salvación matemática de los Lobos BUAP.Con información de Milenio