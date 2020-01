León ruge en el inicio del Clausura 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Estadio Nou Camp fue el escenario de la inauguración del torneo Clausura 2020 de la Liga MX para los conjuntos de León y Gallos de Querétaro, los esmeraldas se quedaron con el triunfo 3-1, acumulando siete compromisos sin caer ante los emplumados, así como 15 goles a favor en últimos 4 enfrentamientos.



El compromiso que tomó tonalidad albiazul cuando el cuadro visitante se puso al frente en el marcador a cinco minutos del silbatazo inicial con la anotación de Fabián Castillo, tras una gran asistencia por parte de Jaime Gómez.



Quince minutos más tarde y con la previa revisión del VAR, Ángel Mena aprovechó la designación arbitral para empatar el partido con un disparo potente desde los once pasos para vencer el marco de Gil Alcalá y poner el 1-1 momentáneo.



Tras el empate, ‘La Fiera’ siguió yendo al frente y metió a los once futbolistas emplumados atrás de la línea de la pelota con lo que marcó un dominio claro sobre su rival, el cual se vio reflejado hasta el minuto 43 del primer tiempo cuando el atacante argentino, Leonardo Ramos, puso en ventaja a su equipo con un certero remate de cabeza.



En la parte complementaria, Víctor Manuel Vucetich echó mano de su nuevo delantero, Ariel Nahuelpan, a quien le dio más de media hora de acción para intentar emparejar el partido. Situación que no le dio resultado al estratega mexicano.



A veinte minutos del silbatazo final, Ángel Mena puso cifras definitivas con un cobro desde los once pasos, haciendo 3-1. El cobro no fue tan bueno y Alcalá estuvo cerca de detenerlo, pero el balón entró y el ecuatoriano cerró una noche redonda para el propio futbolista y para su equipo.



Gallos volverán a casa para intentar sumar sus primeras unidades del torneo cuando reciba a Tijuana el próximo domingo 19 de enero en punto de las 16:00 horas. Mientras tanto, León intentará continuar con su buen paso cuando visite a Santos Laguna la próxima fecha del campeonato.



