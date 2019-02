León ruge más fuerte, derrota 3-1 a Pumas en CU

León sufrió para sacar los tres puntos del Estadio Olímpico Universitario. La Fiera se puso adelante en el marcador con anotaciones de José Juan Macías y Ángel Mena, pero el gol de Carlos González por los Pumas, los puso en aprietos en los últimos minutos hasta que Vinicio Angulo hizo el 3-1 para los visitantes.Los visitantes salieron agresivos, con presión que iniciaba desde el área grande de los locales, lo que ocasionó que los universitarios erraran dos salidas en los primeros minutos, una de ellas terminó en los botines de Luis Montes, quien estrelló en travesaño su disparo. En la segunda, Ángel Mena interceptó un pase de Alfredo Saldívar, el atacante centró a José Juan Macías, pero este no pudo controlar el esférico.Macías tuvo una segunda oportunidad y no la dejó ir. Fernando Navarro mandó un pase filtrado a Montes, quien recibió dentro del área y espero el movimiento del juvenil, quien empujó el esférico a las redes para abrir el marcador al 28'.Cinco minutos después, Mena aprovechó otro error en la zona defensiva para hacer el segundo para la Fiera. El atacante recibió el balón, eludió a dos rivales y definió. En un inicio el silbante Francisco Chacón anuló el tanto por fuera de lugar, pero luego de que la jugada se revisó en el VAR fue validada.Pumas no reaccionó ante las dos anotaciones de los esmeraldas, incluso los de León estuvieron más cerca de hacer el tercero con disparos de Mena y de Meneses, ambos salieron desviados del marco auriazul.El segundo tiempo inició con otro error en la zona baja de Pumas. Macías tomó la redonda en el área rival, disparó, pero se estrelló en el poste, Mena tiró con el mismo destino en el rebote. La jugada terminó con la intervención de Saldívar, quien se quedó con el esférico en las manos.La situación complicó para la escuadra auriazul al 55' cuando Idekel Domínguez fue expulsado por doble amarilla, ambas las vio en menos de dos minutos.León no aprovechó la superioridad numérica, cuando estaba cerca del área rival daban pases de más en vez de disparar, incluso los locales estuvieron cerca de marcar con un potente tiro de Juan Manuel Iturbe, mismo que atajó Rodolfo Cota.Los visitantes también se quedaron con 10 hombres con la expulsión de Macías, quien pisó a Pablo Jáquez al 70'.La Fiera tuvo la oportunidad de hacer el tercero desde el punto penal, pero el disparo de Joel Campbell fue detenido por Saldívar, quien se recostó a su lado izquierdo.Minutos más tarde Alan Mozo comenzó la jugada del tanto de Pumas. Hizo un desborde por la banda derecha, se quitó la marca de dos rivales, centró para Carlos González, quien llegó justo a la cita para empujar el balón a las redes al 78'.En los minutos finales del partido los papeles se revirtieron. Pumas fue el equipo que buscó más la portería y estuvo cerca de empatar lo con un disparo de larga distancia de Víctor Malcorra que se estrelló en el travesaño, en lo que fue la última oportunidad que tuvieron los auriazules antes de que Vinicio Angulo hiciera el 3-1 definitivo en el tiempo agregado.