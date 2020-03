León sale triunfal del duelo de fieras ante Pumas

Escuchar Nota

El León hizo valer su localía nuevamente en el Clausura 2020 y terminó por imponerse 3-1 a los Pumas de la UNAM, conservando así su invicto en eldentro de lo que va del certamen, ahora en un partido a puerta cerrada.Fueron los locales los primeros en pegar tras una serie de rebotes en el área, el defensor, Fernando Navarro, abrió el marcador a los 12 minutos, dejando ver una mejora de juego por parte de los que dirige Ignacio Ambríz.A los 27 minutos, los universitarios no se quedaron atrás y empataron el marcador en los pies del delantero, Carlos González, que sacó un potente zurdazo desde fuera del área para dejar sin oportunidad al arquero rival,respondió cuatro minutos más tarde, tras un centro desde la banda izquierda, el atacante Ángel Mena, se encontró el balón dentro del área para marcar su noveno gol del torneo y colocarse como líder goleador de la Liga MX; antes de concluir el primer tiempo, el ecuatoriano tuvo la oportunidad desde los once pasos de llegar a diez anotaciones, sin embargo, voló su disparo varios metros arriba del travesaño.En la parte complementaria, los locales intentaron meter el tercer gol que sellara el triunfo y los colocara como líderes momentáneos del torneo, pero el VAR invalidó un gol por fuera de lugar y en otra ocasión el defensor auriazul, Johan Vásquez, desvió oportunamente un disparo con dirección al arco.Sobre el final, en el minuto 91, Ismael Sosa aplicó la 'ley del ex' y rematando un centro desde la banda izquierda para hacer el 3-1 definitivo.León llegó a 21 puntos y es líder momentáneo del Clausura 2020 a esperas del resultado de; en su próximo partido visitará al conjunto azulcrema.Pumas hilvanó su cuarto partido sin triunfo y se quedó estancado con 15 puntos; en la próxima jornada recibirá a Tijuana.Con información de Excélsior