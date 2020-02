León vence de visita a Monterrey en Liga MX Femenil

Escuchar Nota

En acción de la sexta jornada de larecibió alen la cancha del Barrial y el resultado arrojó un encuentro entretenido y repleto de anotaciones. Luego de 90 minuto, más el tiempo agregado,y firmó una victoria de gran valía, con lo que llegaron a siete unidades, peleando por los primeros planos; las de casa siguen con 10 puntos.El primer tiempo entre Rayadas y el Club León consistió en constantes opciones ofensivas, para ambas escuadras., aunque no lograron el empate. La Fiera se adelantó al minuto 4, con un certero remate de, que empató al 15’,, mientras quesumó el segundo de la visita al 23’.Corría el minuto 27, cuandosumó el tercer tanto de las esmeraldas; fue diez minutos más tarde, cuandoya estaba en el terreno de juego, debido a una leve lesión por la que no vio acción de inicio, convirtió el segundo tanto de las Rayadas. Así concluiría el primer tiempo. Un gran encuentro en el Barrial.Para el complemento, ambas escuadras salieron a cuidar su ventaja, mientras que Rayadas buscaba empatar la pizarra, León, con mayor tenencia de pelota, le dio calma al esférico. Transcurrían los minutos y el marcador no se movía.