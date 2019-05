León vs Tigres: Trono solo hay uno

El Torneo Clausura 2019 llegará a su fin hoy en el Nou Camp. León recibirá a Tigres con la misión de ganar por más de un gol para levantar la corona en casa por primera vez desde 1992.Tigres ganó el juego de ida con marcador 1-0, así que cualquier empate en el juego de vuelta le da el título, obviamente con otro triunfo también se corona. León necesita ganar por dos o más de diferencia, en caso de ganar solo por uno, se irán a tiempos extra y si se mantiene el empate, a penales.En la historia de las Finales, 11 veces el partido de ida terminó 1-0 a favor del local, pero en 7 ocasiones el local de la vuelta remontó y se coronó. Solamente cuatro equipos no fueron capaces de hacerlo.Ricardo Ferretti busca su título 13 en torneos oficiales, de los 12 anteriores en 11 su equipo anotó el primer gol de la serie. Solamente una vez fue remontado, en Apertura 2014, cuando ganó el de ida en casa 1-0 sobre América, pero perdió 0-3 la vuelta en el estadio Azteca.León ligó su segunda derrota consecutiva, algo que no le sucedía desde septiembre de 2018, en esa ocasión una derrota fue con Gustavo Díaz en el timón y la otra, con Ignacio Ambriz.Por primera vez en el año, León ligó dos partidos sin anotar. No le sucedía desde noviembre de 2018, en esa ocasión fueron tres: contra Puebla, en Atlas y contra Chivas.Tigres se ha coronado cuatro veces actuando de visitante, en tres de ellas obtuvo ventaja desde el juego de ida, solo en Clausura 2019 empató en casa primero y ganó de visita en el cotejo definitivo, fue contra Monterrey.León no se corona en casa desde la temporada 1991-92, en esa ocasión enfrentó a Puebla y terminaron 0-0 en 180 minutos, ya tiempos extra hubo dos goles, de Carlos Turrubiates y autogol de Aurelio Rivera. Es su único título cerrando en casa desde que existen las Liguillas.André-Pierre Gignac anotó el único gol en el partido de ida, llegó a seis tantos en partidos de la Final y está a uno de igualar a Carlos Hermosillo y a Humberto Suazo. El máximo anotador en estos juegos es José Cardozo, con nueve.Ángel Mena, campeón de goleo en el Clausura 2019, no anota desde el 20 de abril, doblete contra Atlas en la Fecha 15, son ya siete partidos sin gol y en caso de irse en blanco será el primer jugador que no anota en Liguilla luego de ser el máximo romperredes y actuar en la fase Final.El árbitro será César Arturo Ramos, quien pitará su quinto juego de Final, tercero en el Nou Camp. Él fue el juez central en las dos Finales anteriores de León en casa, aunque esos juegos fueron “de ida”.