Leona Vicario también dio dinero y no la grabaron: Gutiérrez Müller

Escuchar Nota

"También dio dinero y no la grabaron, me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y lucharan en la Independencia y así muchas más", dijo.



, luego de que se difundiera el video en donde aparece el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex coordinador de Protección Civil, David León, con dinero.Durante la develación de la estatua de Leona Vicario en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, la también periodista afirmó que ninguna de las mujeres presentes en el acto pueden "no sentirse orgullosas de haber aportado hasta dinero para fortalecer una causa que hoy nos mantiene felizmente diciéndole al mundo entero 'somos una nación independiente, digna, democrática y libre'"."En particular me siendo muy contenta porque vamos a develar la estatua de Leona Vicario, ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes anti independentistas", aseveró.A la develación asistieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.Durante La Mañanera, López Obrador pidió a su hermano Pío y a David León que no se amparen tras la difusión del video, "que den la cara". Además, aseveró que la grabación se tiene que presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se debe llamar a declarar a los implicados.