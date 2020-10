Leonarda de 18 años salió por una recarga y apareció muerta entre la maleza

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cinco días estuvo desaparecida Leonarda N, cuando la encontraron ya estaba muerta.



El cuerpo de la joven tenía varios golpes en el cuerpo, principalmente en la cara; además, sus restos se encontraban en estado de putrefacción.



La joven, de 18 años de edad, que vivía en Almoloya del Río, salió de su hogar el pasado jueves y esa sería la última vez que su familia la vería con vida.



Pasaban los días y nadie sabía nada de ella, por lo que su familia tuvo que dar aviso sobre su desaparición a las autoridades e instantes después, se emitió una ficha para tratar de hallarla.



A través de sus redes, la familia también difundió la ficha de búsqueda y las fotos de Leonarda, pero no tuvieron éxito, ni sus amigos o vecinos tenían alguna pista sobre su desaparición.



Finalmente, tras recibir una llamada anónima, Leonarda fue hallada el pasado martes, recostada y cubierta por la maleza, sobre un terreno de cultivo ubicado sobre la calle Carril Chamizal, en la colonia Tepozoco, del municipio de Santa Cruz Atizapán; la joven había sido asesinada.



MISTERIO



Horas más tarde, su familia acudió a reconocer el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense.



Sin información adicional que pudieran otorgar a las autoridades, la familia de Leonarda sólo recordaba que lo último que les había dicho es que iría a ponerle una recarga a su celular.



La joven asesinada era mamá y dejó a un menor en orfandad. “Esta es la realidad que vivimos en México; una mujer no puede salir a la tienda porque no sabemos lo que el destino nos tiene preparado”, dijo uno de los familiares de Leonarda.



El Observatorio Nacional Ciudadano detalló que 4 de cada 10 víctimas de feminicidio en 2020 han sido mujeres mayores de edad, mientras que el 24 por ciento eran menores de edad.