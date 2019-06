Leonardo Avendaño habría muerto por ‘Choking Game’

Una de las líneas de investigación que abrió la Produraduría de Justicia de la Ciudad de México por el homicido de Leonardo Avendaño es que se encontraba practicando el "Choking Game" o "Juego de la Asfixia" con el sacerdote Francisco "N", su presunto asesino.El juego consiste en la autoestrangulación o estrangulación por otra persona, con el fin de provocar placer erótico y sensación de euforia, a partir de impedir la llegada del oxígeno al cerebro, de acuerdo con el portal médico especializado Quirónsalud.El expediente, al que tuvo acceso el portal La Silla Rota , señala que el religioso habría asfixiado al joven accidentalmente, y como parte de un juego, ya que el cuerpo no presenta signos de violencia.Quienes practican este "juego" describen una sensación agradable, antes y después de perder la conciencia, ya que el cerebro libera endorfinas en el hipotálamo ante la hipoxia, de ahí que pueda causar adicción.Las principales repercusiones del Choking Game, cuando se realiza de forma recurrente son: dolores de cabeza, cambios de comportamiento, confusión, pérdida de memoria a corto plazo, episodios recurrentes de síncope, crisis epilépticas, hemorragias retinianas, deterioro visual, daños neurológicos, y ocasionalmente la muerte.Como signos físicos, quienes practican la asfixia de manera recurrente se encuentran: ojos enrojecidos, marcas en el cuello, sangrado debajo de los párpados, hostilidad e irritabilidad.Si el cerebro no recibe oxígeno en cuatro minutos, es probable que sufra un daño irreversible en más del 50 por ciento de su tejido, según explica el sitio web Salud180.El Juego de la Asfixia comenzó a popularizarse desde finales del siglo XX y cobrar mayor notoriedad por los videos que niños y jóvenes subieron a Youtube para "presumir" este acto. Sin embargo, tan solo en Estados Unidos, murieron 82 infantes entre 1997 y 2007, según el portal Time.En YouTube, se pueden encontrar hasta medio millón de piezas acerca de cómo practicar el Choking Game, lo que se ha convertido en una "pesadilla", sobre todo, para los padres de familia.Un estudio de la Universidad de Burdeos explicó que la práctica del Juego de la Asfixia puede estar asociado a desórdenes mentales de los niños y jóvenes, pues el riesfo de caer en esta práctica es 2.2 veces mayor en las personas que presentan síntomas de depresión.Legisladores en México han mostrado preocupación acerca de este tema, debido al incremento del "Juego de la Asfixia" en centros educativos de nivel secundaria y preparatoria.Sin embargo, no hay cifras oficiales que puedan dar un análisis preciso acerca de qué tan frecuente es esta actividad entre los menores mexicanos.En prácticas eróticas, se considera a la asfixia como una manera de aumentar el placer sexual, ya que es una manera de sentir más intenso el orgasmo. Se le denomina como una parafilia.