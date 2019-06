Leonardo pudo ser asesinado en casa del sacerdote

La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que no se descarta que el homicidio del estudiante de la Universidad Intercontinental (UIC), Leonardo Avendaño, haya ocurrido en la casa del sacerdote Francisco Javier.Entrevistada tras la reunión del gabinete de seguridad, la procuradora precisó que el protocolo de la necropsia no tiene una hora exacta, pero sí tiene el intervalo post mortem, por lo que el homicidio pudo ocurrir en la casa del clérigo o en el vehículo del joven."El protocolo de necropsia nos da un rango, lo llaman intervalo post mortem, no dan exactamente la hora, pudo haber sido en los dos lugares, siguen los peritos revisando el vehículo", comentó.Por ello dijo que las investigaciones en la Procuraduría capitalina continúan con diversos peritajes en el vehículo de Leonardo Avendaño, así como en el domicilio del religioso, además de la revisión de la información de los teléfonos celulares.Sobre el supuesto cómplice, refirió que se trata de la persona que seguía en un vehículo al automóvil de Leonardo Avendaño; sin embargo, Godoy, comentó que aún siguen las investigaciones.“Seguimos las investigaciones, no es que ya lo pusimos (al sacerdote Francisco Javier) a disposición del juez y nosotros ya terminamos nuestro trabajo, no”, mencionó al recordar que el próximo lunes se determinará la situación jurídica del imputado, es decir si se vincula o no a proceso y si lo llevará en prisión.