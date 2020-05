Leones Negros, Correcaminos y Mérida serán parte de la Liga de Expansión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tres clubes que no estaban de acuerdo con la desaparición del Ascenso MX: Correcaminos, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Venados de Mérida, habrían aceptado formar parte de la nueva Liga de Expansión, lo que lleva a que los doce equipos que estaban en la extinta liga participen a partir de la próxima temporada en la incipiente liga.



Durante semanas, funcionarios de Mérida y Leones Negros se empeñaron en salir en medios afirmando que hasta al TAS llegarían por esta situación, y que no estaban de acuerdo a que se hiciera una nueva liga y que desapareciera el ascenso y descenso de división.





Pues ahora han cedido y junto con los restantes nueve equipos que formaban parte del AscensoMX, cinco filiales de equipos de primera división y tres equipos de la segunda división, serán parte de los 20 equipos que formen parte de la nueva Liga de Expansión.



Leones Negros y Correcaminos basan su presupuesto en recursos económicos que le destinan los gobiernos locales, algo que debe estar en revisión en la nueva liga.