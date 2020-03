¡Les cambian a su abuelita muerta en Monclova!

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Además de pasar por el dolor de perder a un ser querido, una familia en el municipio de Monclova tuvo que lidiar con la negligencia que cometió una funeraria, pues estuvieron a punto de enterrar a otra persona.



De acuerdo a Pedro Martínez, después del fallecimiento de su abuela, Victoria Ávalos Cazares, de 79 años, realizaron los trámites en la funeraria La Paz, quienes les indicaron que debido a la contingencia por el Covid-19 y de acuerdo a indicaciones de Protección Civil no se les permitió velar el cuerpo, el cual les fue entregado en el panteón.



Fue en el momento cuando le daban el último adiós, que abrieron el ataúd y se dieron cuenta que no era su familiar, aunque, si portaba la ropa que entregaron, por lo que de inmediato regresaron a la funeraria para reclamar y después de dos horas de buscar el cuerpo de su “mamá Victoria”, lograron localizarlo y darle cristiana sepultura.



Será en los próximos días cuando la familia afectada inicie un proceso legal en contra de la funeraria La Paz por los hechos ocurridos, pues hasta el momento no les han dado la cara.