¡Les dan la espalda!

El sueño de representar a México en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco de Madrid podría frustrarse para cinco arqueros coahuilenses, luego de que le notificaran a la Federación Mexicana de Tiro con Arco, que la Conade no brindará apoyo para que el combinado nacional asista a esta competencia.Ana Paula Vázquez, Fátima Mellado, Ángel Flores Alanís, Sebastián García y Dafne Quintero son los arqueros representantes de Coahuila que consiguieron su pase a esta justa mundialista tras varios procesos, quienes tendrán que buscar recursos por propia mano.Santiago Avitia Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, emitió un comunicado a tres semanas de la realización del Mundial Juvenil, donde notifica que, pese a realizar los trámites y gestiones ante la Conade en tiempo y forma, el máximo órgano rector del deporte en México notificó que no habrá apoyos.“Buenas tardes a todos, me permito dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, una vez realizados los tramites y gestiones ante la Conade para la autorización del recurso económico para que la Selección Nacional de Cadetes y Juveniles asistan al evento “World Archery Youth Championships Madrid 2019”, se ha informado a esta Federación que NO habrá este apoyo”, fue lo emitido en el comunicado.Además, Avitia Hernández solicita a los arqueros seleccionados que indiquen si pueden cubrir los gastos con recursos propios o con apoyo de sus respectivos estados, considerando que se les dará el avalcorrespondiente.