Les exigen 1,400 pesos para inscribir a sus hijos en Veracruz

“Que están cobrando cuotas voluntarias que son prácticamente a fuerza, si no realizamos lo que es la inscripción no nos están respetando el cupo para nuestros hijos en la escuela”.



“Nos están pidiendo mil pesos ahorita, a parte de los mil pesos nos están pidiendo pagar 400 pesos de danza, pero ese depósito se le hace directo al maestro de danza, serían mil 400 en total”.



“Ella expresó que no tenía para pagar la inscripción e inclusive mandó una captura de un comunicado que dio la SEP de que no es obligatorio dar esa cuota y en este caso no nos están respetando, si yo tuviera la posibilidad de pagar, créame que lo haría”.



“Yo nunca había tenido un problema y menos por cuestiones de cooperaciones o de más, en este caso la situación, yo no tengo trabajo y no cuento con el dinero para pagar mi inscripción, así como yo son muchas mamá que no podemos dar esa cuota voluntaria que nos están pidiendo”.



En la Escuela Primaria Lilia Aurora Montalbán de Gómez, ubicada en Geo Villas Los Pinos 1, al norte de la ciudad,, denunció Ana Karely Ávila Aburto, madre de familia de un estudiante del plantel.En ese tenorpara resolver que va a pasar con las personas que no pueden pagar inscripción ya queAñadió quepara poder inscribirlos en todos los grados, pero para primero y segundo, les pide 400 pesos más.Comentó que empezó a moverse para resolver el problema e inmediatamente le ofrecieron la opción de diferir en plazos el pago, pero la primera respuesta fue, si no hay pago no hay cupo.Afirmó que, pero al buscar que las autoridades competentes intervengan,, e incluso les han hecho visitas personales.Señaló que nunca había tenido un problema en la escuela y mucho menos económicos en cuestión de cooperación.Le aseguraron queCon información de XEU Noticias