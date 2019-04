Leticia Dolera presenta en Cannes la serie Déjate llevar

La española Leticia Dolera presentó en Cannes la serie “Déjate llevar”, de la que es codirectora, coguionista e intérprete, y en la que explora las preocupaciones femeninas actuales a través de tres treinteañeras."Escribir guiones, dirigir y actuar forman parte de un todo: contar historias”, dijo Dolera, de 37 años, en el festival de Canneseries, que se celebra hasta el miércoles en esa localidad del sureste francés.Dolera, intérprete en la película de horror “Rec 3 Genesis”, dirigió y protagonizó el filme español “Requisitos para ser una personal normal”, en 2015. Es además autora del libro “Morder la manzana: la revolución será feminista o no será”."Déjate llevar” sigue a María, Esther y Cristina, tres mujeres que se hallan en plena crisis existencial, ya que los proyectos en los que habían depositado sus esperanzas no les procuran la felicidad esperada, una trama que según Dolera tiene como referencias “Girls”, de Lena Duhman, y “Transparent”, de Jill Soloway.La serie forma parte de las 10 en competición en Canneseries, que celebra su segunda edición."Quería hablar de las cosas que me importan a mí y a las mujeres a mi alrededor”, como “el concepto de familia, del éxito, del hecho de tener que ser una heroína. Tengo tantas amigas que están casadas con niños, que trabajan, que quieren ser una buena madre, una buena amante, una buena profesional… Están estresadas”, contó Dolera.“Déjate llevar”, que comprende 8 capítulos de 30 minutos y en España será difundida por Movistar+, no se limita a ser una serie sobre un grupo de amigas sino que ahonda en la diversidad, con personajes homosexuales y discapacitados, como Gari, de quien María -interpretada por Dolera-, quedará embarazada.Además de esta serie española, otras dos retoman la fórmula en la que el director y guionista forma parte del reparto: “Nehama”, de Reshef Levi, una figura del “stand-up” en Israel, que se pone detrás de la cámara para contar la historia de un padre de cinco hijos y locamente enamorado de su esposa que sueña con volver a actuar como cómico en un escenario, antes de que un accidente de tráfico acabe con la vida de su pareja.La otra serie es “Magnus”, del noruego Vidar Magnussen, que mezcla el género policíaco con el fantástico y cuyo protagonista es presentado como el “peor investigador” de Noruega.