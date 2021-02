Letizia Farías; una vida saludable desde al amor propio

Escuchar Nota

Han pasado casi 5 años desde que la saltillenseempezó su carrera comoayudando a cientos de personas a cambiar sus vidas a través de hábitos saludables relacionados con el ejercicio y la sana alimentación.Aunque de pequeña Leti nunca imaginó dedicarse a esto, siempre estuvo vinculada a la práctica deportiva y la actividad física era parte de su día con día durante su infancia y adolescencia.Sin embargo, la vida le revelaría esta vocación tiempo después, cuando se encontraba cursando su carrera de arquitectura en ely le detectaron hipotiroidismo, un problema que afecta la producción de hormonas que inciden en el control del ritmo de muchas actividades corporales.A raíz de ese diagnóstico, Leti se sometió a diferentes tratamientos que tenían su base en la nutrición y en la actividad física, porque además contaba con una lesión muy fuerte de menisco.De esta manera fue como se empezó a sentir muy atraída por todo lo relacionado con el mundo healthy, aunque confiesa que al principio la práctica deportiva era más una responsabilidad que una actividad para gozar."Yo hacía ejercicio de toda la vida, pero de eso que haces por obligación y porque tienes que, no tanto porque lo disfrutes", apuntó la saltillense.Fue hasta que entrenó concuando le encontró la pasión al ejercicio y, con este descubrimiento, también nació su inquietud por certificarse como coach.Así, realizó diversos cursos, diplomados y certificaciones en instituciones nacionales e internacionales para prepararse como fitness trainer, health coach, coach en cambios de hábitos y coach de nutrición para el fitness, entre otras.Por todo esto, una vez que Leti Farías concluyó su carrera de arquitectura, decidió adentrarse por completo a la vida saludable, asesorando y acompañando a otras personas por medio de su proyecto ENA Coaching que inició en marzo de 2016.Es por esa razón que en esta edición te contamos la historia de la coach Letizia Farías, así como sus últimos proyectos y los planes para este 2021, año en el que la saltillense desea seguir inspirando la transformación de miles de personas a base del amor propio.Gracias a su preparación constante y a la experiencia que ha ganado a lo largo de ya casi 5 años de trabajo como health coach, Leti Farías reconoce que "se pueden combinar muchas técnicas diferentes para lograr buenos resultados".En ese sentido, la experta sugiere a las personas que desean iniciar un cambio en sus vidas a realizarlo por medio de actividades que les apasionen y disfruten, de lo contrario puede ser muy tormentoso el proceso."Lo vas a hacer porque lo disfrutas y como consecuencia vas a estar saludable", precisa la responsable de diseñar planes de entrenamiento personalizados.No obstante, esta pasión con la que Leti hace su trabajo se encontraba latente en sus primeros años juveniles, cuando ingresó al Tec de Monterrey para estudiar la carrera de arquitectura.Fue durante su época de estudiante que a la saltillense le detectaron un cuadro de hipotiroidismo, situación que despertó en ella esa vocación que estaba guardada.De esta forma, cambió los planos de casas y edificios por los planes personalizados para construir un estilo de vida saludable en cada una de las personas que depositan su confianza en ella desde marzo de 2016.Así, a sus 28 años, Leti ha realizado un gran número de certificaciones relacionadas con el bienestar en la International Sports in Sciences Association (ISSA), donde se preparó como Fitness Trainer, y en Hábitos México, donde se especializó como Health Coach en cambio de hábitos."Estuvo muy padre porque todo lo primero que hice en Estados Unidos fueron las bases para ser entrenadora y coach de nutrición, pero en el de cambio de hábitos, vemos que somos seres integrales."Ves mucho la parte interna de la persona, que a mí se me hace muy importante, por eso trato de darles a las personas una motivación interna y hacer que se sientan a gusto", enfatizó la saltillense.Asimismo, Leti está certificada como coach de nutrición para el deporte y como maestra de pilates, además de ser instructora del gimnasio Fit 7/8 ubicado en Parque Centro.El 28 de marzo de 2016 Leti incursionó en la localidad con el proyecto ENA Coaching, por medio del cual brinda asesorías personalizadas en términos de alimentación y rutinas de entrenamiento."Llegan personas que quieren bajar de peso y para eso ya les estructuro el plan de acuerdo a sus tiempos, a su composición corporal y a sus gustos", explicó la coach saltillense.Al respecto, precisó que es fundamental adaptarse a lo que necesita y pide la persona, con el propósito de que esto se adentre en sus intereses y logre seguir la dieta junto con el ejercicio de forma satisfactorio."Todo lo hago personalizado porque el peso no lo es todo, es súper importante saber cuánta grasa, cuánto músculo tienes", detalló la especialista.En ese sentido, lo que siempre busca la coach Letizia Farías es generar un cambio en el estilo de vida de las personas a partir de la modificación de hábitos estratégicos centrados en el buen comer y en ponerse en movimiento."Les explico muchas cosas al comienzo y lo que yo busco siempre con ellos es que todo lo que yo les transmito se convierta en un hábito."Siempre les digo que mi meta, más allá de llegar al peso ideal, es que luego ellos se mantengan solos sin mi ayuda porque ya les di todas las herramientas para que coman saludable y para que les encante el ejercicio", aseguró.Las siglas del proyecto de esta health coach saltillense significan: ejercicio, nutrición y actitud. Estos tres componentes son los fundamentos del modelo con el que trabajo Leti Farías."Estos son clave para que tengas un estilo de vida saludable: hacer ejercicio, moverte; nutrición, una alimentación saludable, y con la actitud me refiero a que tengas una actitud positiva, que encares la vida de esa forma", puntualizó.Asimismo, detalló que gracias a su preparación, cuenta con la competencia de armar planes de entrenamiento especializados para personas con alguna afección crónica, con alguna lesión o mujeres embarazadas.No obstante, recalcó que "el problema de mucha gente es que muchos de los cambios que buscan hacer de salud los hacen por la apariencia física y desde un lugar de odio, de rechazo hacia como se ven físicamente".En contraparte, la saltillense insiste en que este tipo de procesos se tienen que hacer desde una posición de mucho amor propio, ya que este se refleja en las acciones más mínimas, como el hecho de hacer ejercicio y comer bien a manera de honrar el propio cuerpo."La idea es que amo a mi cuerpo y voy hacer ejercicio porque quiero que esté lleno de energía, entonces así ya lo haces super feliz", subrayó Leti Farías.Por último, la health coach saltillense indicó que su objetivo en este ámbito es promover una vida más plena y feliz para muchas personas por medio de hábitos sanos."Mi meta es motivar a las personas a que lleven un estilo de vida más saludable desde el amor propio, que creen hábitos que perduren a futuro para que tengan una vida más plena y feliz", finalizó la coach Letizia Farías.