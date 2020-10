Letras de orgullo feminista; publicarán obras que reivindican la libertad femenina

Escuchar Nota

"Porque todas ellas están protagonizadas por mujeres que nos hablan sobre la libertad de decidir o la importancia de ser una misma; féminas orgullosas de serlo, que reivindican sus derechos y su rol en la sociedad en un momento en que éste era totalmente secundario”, responde la editora española Margarita Medina Carmona.



"Los personajes femeninos de estas obras rompen con los convencionalismos de su época y, aún hoy, nos ofrecen un espejo en el cual mirarnos. Por ello, aunque sean personajes forjados en el pasado, podemos reconocernos en ellos e identificarnos con su lucha”, añade.

"Pensamos que son novelas clásicas atrevidamente modernas. Las protagonistas son casi heroínas, que a veces enfrentan desgracias, pero a veces viven cosas maravillosas, con las que nos seguimos identificando. Aunque las tramas se desarrollan en el siglo XIX, muchas de las necesidades, las angustias, las luchas, las rebeldías son las mismas que tenemos las mujeres en el siglo XXI. Es un universo del que no nos hemos ido nunca”, dice Margarita Medina en entrevista con Excélsior.

“Esta edición de lujo está inspirada en la colección Cranford, joya de la literatura victoriana. A finales del siglo XIX, la editorial británica Macmillan publicó una serie de libros bellamente encuadernados, que fueron concebidos por primera vez como regalos.

"Los exuberantes motivos naturalistas que decoraban sus cubiertas y sus estampados en oro fueron encargados a algunos de los mejores ilustradores de la época, como Hugh Thompson o Charles Edmund Brock. Sus diseños dotarían de un magnífico brillo a los libros”, destaca.

Desde Barcelona, vía Zoom, destaca que ésta son novelas escritas por mujeres del siglo XIX, "no narradoras cortesanas, sino creadoras felices de mostrar sus habilidades, de tener lectores; y muchas lo hacían para vivir, no sólo por placer".

La editora explica que es una colección para leer y atesorar.

Detalla que cada libro es un tesoro en sí mismo porque no sólo importa el contenido, sino que la presentación también cobra protagonismo.

Medina Carmona indica que han actualizado los diseños originales victorianos, pues antes no había color. "Hemos traído esos diseños al siglo XXI casi iguales. Son los libros más bellos que hemos hecho".

Dice que Novelas Eternas salió a la luz en enero pasado en España, Francia e Italia; y llegó a México en octubre, cuya periodicidad será quincenal hasta la octava entrega, y después semanal.