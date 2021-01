Levanta el puño John Boyega contra abusos en Red, Withe and Blue

Escuchar Nota

CDMX-. Cuando Leroy Logan (John Boyega), un científico forense, decide hacer a un lado su profesión para aplicar como policía y ayudar a frenar los abusos hacia su comunidad, tendrá que enfrentarse no solo al racismo dentro de su nuevo empleo, sino a la desaprobación de su propio padre y allegados.



La historia del filme Red, White and Blue está inspirada en una historia real, y el caso apeló a la estrella de Star Wars a protagonizarla.



El mismo actor británico ha sido una importante voz en las protestas por del movimiento #BlackLivesMatter, y se ha pronunciado contra la inequidad en la industria del cine para los afrodescendientes.



“Había que entender que esto se trataba de un hombre de color que decidió unirse a la policía sin el apoyo de su comunidad, luego de que su padre había sufrido un asalto a manos de dos oficiales. Yo quería entender al hombre detrás de esa decisión, el hombre que es lo suficientemente fuerte para tragarse los conflictos y dar la representación que necesitábamos en la policía”, destacó Boyega en conferencia.



El largometraje es el tercero de una antología de cinco películas seriadas (Mangrove, Lovers Rock, Red, White and Blue, Alex Wheatle y Education), del director ganador del Oscar, Steve McQueen (12 años Esclavo), a las que denominó Small Axe.







Discurso activista



La colección aborda distintas tramas que se centran en la comunidad inmigrante antillana y su vida en Londres desde los 60 hasta mediados de los 80, reflejando el racismo y la discriminación que viven.



El proyecto de McQueen fue saludado como uno de los más importantes de 2020 e incluso, en su conjunto, ganó el premio de Mejor Película de la Asociación de Críticos de Los Ángeles.



Por el momento no se ha confirmado la fecha de su llegada a México.



“Shame (segundo largometraje de McQueen) fue una de mis películas favoritas. Visualmente quedé atrapado con la manera en la que Steve graba sus escenas y a través de su trabajo. Es como: ‘¡Wow!, este hombre está tratando de hacer un discurso incluso solo con imágenes, esto es dramático’.



“Y ahora en los festivales a los que ha ido (McQueen), me gusta colarme en sus sesiones de preguntas y respuestas. Me encanta ese hombre, me gusta su humor, cómo piensa y amo cómo está tan conectado con su arte. Es un ser humano muy equilibrado, y creo que eso ayudó a tener una gran colaboración en este proyecto y lo que me hará querer volver a trabajar con él muchas veces más”, aseguró el artista de 28 años.



Para preparar su rol en el que comparte créditos con Steve Toussaint (El Príncipe de Persia), Antonia Thomas (Misfits), Tyrone Huntley, Nathan Vidal y Jaden Oshenye, el británico se acercó al mismo Logan, actualmente un sexagenario, y estudió cada parte de su historia y su personalidad .



“No nos vimos mucho al principio hasta que tuvimos los ensayos y luego un día visitó el set. Fue un poco raro, porque esta es la tercera vez que interpreto a alguien de la vida real y me gusta simplemente verlos y observar cómo son.



“Me gustan fijarme en las pequeñas cosas, cómo caminan, cómo hablan, cómo parpadean, me gusta ver lo que les gusta. Es, realmente, un tipo con mucha energía, y eso me inspiró a hacer escenas para las que no teníamos referencias y experimentar con eso”, explicó.