Levanta McAllen toque de queda; abrirían escuelas

Escuchar Nota

"El toque de queda en todo el condado ya no estará en vigor", señaló.



, terminó el toque de queda impuesto desde mayo por el Covid-19., dijo que se recomienda a las escuelas públicas y privadas a retrasar las clases en sus campus, sin embargo, aclaró que de acuerdo con las nuevas órdenes de salud destinadas a mitigar la pandemia de Covid-19 a nivel local esto no es una obligación.Dijo que también se está pidiendo a las escuelas que no realicen actividades deportivas o eventos que aglomeren estudiantes hasta después del 25 de octubre.y se pedirá cerrar cualquier área que el estudiante afectado pueda haber frecuentado.El Juez del condado, Richard Cortez, dijo que ya no habrá restricciones para que las personas, incluyendo menores de edad y mayores de 60 años, puedan salir a las calles a cualquier hora del día.Los casos de coronavirus han ido a la baja en las últimas semanas debido a que la gente ha sido más cautelosa."Eso nos da la libertad de levantar el toque de queda para que las personas tengan más flexibilidad en sus vidas mientras permanezcan cautelosos", indicó.Destacó que se decidió mantener vigentes medidas como el uso de cubrimientos faciales cuando hay personas dentro de edificios comerciales y mantener un distanciamiento de 2 metros.deberán tener un máximo de capacidad del 50 por ciento de su ocupación indicada.en lugares cerrados y no hay límites para eventos al aire libre siempre que los asientos estén limitados a grupos de no más de 10 personas.